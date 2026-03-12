भुईंजला कबड्डी स्पर्धेत साताराचा शिवाजी उदय अजिंक्य
शिवाजी उदय महिला संघ विजेता
भुईंजला कबड्डी स्पर्धा उत्साहात; साताऱ्याचा ब संघही ठरला उपविजेता
भुईंज, ता. ११ : माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मरणार्थ येथील उपसरपंच
शुभम पवार यांच्या मित्रमंडळाच्या वतीने आयोजित उपमुख्यमंत्री चषक स्पर्धेत साताऱ्याच्या शिवाजी उदय महिला कबड्डी अ व ब संघांनी प्रथम व द्वितीय क्रमांक पटकवला.
जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून येथील अजितदादा क्रीडा नगरीत आयोजिलेल्या उपमुख्यमंत्री चषक कबड्डी स्पर्धेत सातारा, पाटण, खंडाळा, फलटण आदी विभागातील दिग्गज संघांनी सहभाग नोंदविला. या स्पर्धेत साताऱ्यातील शिवाजी उदय अ संघाने प्रथम क्रमांक, शिवाजी उदय ब संघाने द्वितीय क्रमांक पटकवला. तत्पूर्वी अंतिम सामन्यात झालेल्या रोमहर्षक लढतीत कबड्डी शौकिनांचे डोळ्याचे पारणे फिटले.
या स्पर्धांना आहन पाटील, कामेश कांबळे, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक राजेंद्र राजपुरे, युवा नेते अजित भिलारे, आंतरराष्ट्रीय कबडी खेळाडू व छत्रपती पुरस्कार विजेती महिला प्रशिक्षक मेघाली मस्कर, राष्ट्रीय खेळाडू सरेना मस्कर, राज्य कुमार गट संघाची कर्णधार व राष्ट्रीय खेळाडू भैरवी इंगवले (किडगाव), समीर थोरात, शकुंतला खटावकर आदी मान्यवरांनी भेटी दिल्या. पंच म्हणून रमेश देशमुख, शशिकांत यादव, मनोज जाधव, उमेश साबळे, भास्कर साबळे, सुजित इंगवले, कानिफनाथ भिसे, उमेश भोसले, अविनाश ढमाळ, चंद्रकांत निकम, संजय जाधव, विजय मांडके आदींनी काम पाहिले. खेळाडू निवड म्हणून वैष्णवी खळदकर, शशिकांत यांनी काम पाहिले.
B01468
भुईंज : येथे कबड्डी स्पर्धेत विजयी झालेला शिवाजी उदय मंडळाचा महिला कबड्डी संघ.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.