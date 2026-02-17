माण तालुक्यातील मलवडीत साजरी होतेय आदर्श शिवजयंती
मलवडीत होणार आगळी शिवजयंती
मलवडीरत्न पुरस्कारांसह पारंपरिक कार्यक्रम; प्रशासनाकडून कौतुक
दहिवडी, ता. १७ : मलवडी (ता. माण) येथे आदर्श शिवजयंती साजरी होत असून, संपूर्ण तालुक्यात या शिवजयंतीची चर्चा होत आहे. मलवडीरत्न पुरस्कारांसह पारंपरिक कार्यक्रमांचे आयोजन शिवजयंती महोत्सव समितीकडून करण्यात आले आहे. प्रशासनाकडून या समितीचे कौतुक होत आहे.
शिवजयंतीला आता उत्सवाचे स्वरूप आले आहे. सोमवारी सायंकाळी नऊ वाजता युवकांनी शिवज्योत आणण्यासाठी किल्ले रायगडाकडे प्रस्थान केले. आज सकाळी दहा वाजता किल्ले रायगडावर स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. त्यानंतर शिवज्योत प्रज्वलित करून मलवडीच्या दिशेने प्रवासास सुरुवात झाली. विशेष म्हणजे संपूर्ण प्रवासात शिवज्योत कधीही गाडीतून आणली जात नाही. गुरुवारी (ता. १९) सकाळी नऊ वाजता शिवज्योतीचे मलवडीत आगमन होईल. त्यानंतर पारंपरिक वाद्यांच्या साथीने मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. सायंकाळी सहा वाजता सतोषा गजी मंडळ टाकेवाडी यांचा गजीनृत्याचा कार्यक्रम होईल. रात्री आठ वाजता शिवपाळणा व हळदी- कुंकूचा कार्यक्रम होणार आहे. रात्री साडेआठ वाजता महंत श्री शांतिगिरीजी महाराज यांना मलवडीरत्न पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे.
शुक्रवारी (ता. २०) रात्री आठ वाजता महाराष्ट्र लोककला महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात पुणे, सातारा, कोल्हापूर येथील कलाकार आपली कला सादर करणार आहेत. या सर्व महोत्सवादरम्यान युवकांकडून शिस्तीचे काटेकोर पालन करण्यात येते. या कार्यक्रमांना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन शिवजयंती महोत्सव समितीने केले आहे.
माणमध्ये गावोगावी कार्यक्रम
माण तालुक्यात शिवजयंतीचा उत्साह टिपेला पोहोचला असून, गावोगावी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिवज्योत आणण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी गडकिल्ल्यांकडे कूच केली असून, काही कार्यकर्ते गावात राहून कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात मग्न झाले आहेत. सरसेनापती संताजी घोरपडे समाधीस्थळ कारखेल, जाणता राजा शिवजयंती मंडळ दहिवडी, सेवासुर्य गुरुकुलम जाधववाडी, शिवजयंती प्रतिष्ठान खडकी, सार्वजनिक शिवजयंती महोत्सव नरवणे, सुरुपखानवाडी, माझा गड माझा अभिमान वारुगड यासह अनेक ठिकाणी विविध उपक्रमांनी शिवजयंती साजरी होत आहे.
छायाचित्र
MLV26B07290
किल्ले रायगड : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या चरणी नतमस्तक होऊन शिवज्योत प्रज्वलित करून मलवडीच्या दिशेने प्रस्थान करताना युवक. (रूपेश कदम : सकाळ छायाचित्रसेवा)
