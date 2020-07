पुणे शहर व पिंपरी चिंचवडमधील दुकाने आजपासून 8 ते 12 पर्यंतच खुली 

पुणे- पुणे शहर व पिंपरी चिंचवडमधील किराणा, भाजीपाला, फळे आणि मटण, चिकन, मासे आणि अंडी यांची दुकाने आजपासून (ता. 20 जुलै) सकाळी 8 ते दुपारी 12 दरम्यान उघडी राहणार आहेत. 20, 21, 22 आणि 23 जुलै रोजी या आदेशाची अंमलबजावणी होईल, असे पुण्याचे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार व पिंपरीचे महापौर श्रावण हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोनाच्या उद्रेकामुळे शहरात 14 जुलै ते 23 पर्यंत पुणे शहर, जिल्हा आणि पिंपरी चिंचवड तसेच जिल्ह्यामध्ये प्रशासनाने लॉकडाउन जाहीर केला आहे. पुणे महापालिका क्षेत्रात आयुक्त विक्रमकुमार यांनी 12 जुलै रोजी काढलेल्या आदेशात पहिले पाच दिवस म्हणजे 18 जुलैपर्यंत लॉकडाउन कडक असेल, असे म्हटले होते. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा नागरिकांना खरेदीसाठी निश्‍चित वेळ दिलेली आहे. त्यानंतर अत्यावश्‍यक सेवा, पासधारक, सवलत असणाऱ्या व्यक्ती यांना वगळता अन्य नागरिकांनी बाहेर फिरु नये. विनाकारण फिरताना आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.

डॉ. रवींद्र शिसवे, पोलिस सहाआयुक्त

