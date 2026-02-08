विंग. राष्ट्रीय सेवा योजना शिबिराची विंगला सांगता
श्रमसंस्कारांच्या मूल्यांची करा जपणूक
डाॅ. अजीम शेख; विंगला एनएसएस शिबिराची सांगता
विंग, ता. ८ : शिबिरात मिळालेली श्रमसंस्कारांच्या मूल्यांची विद्यार्थ्यांनी जपणूक करून जीवनात येणाऱ्या प्रत्येक आव्हानाला संधी समजून सामोरे जावे, असे आवाहन प्रकल्प संचालक डॉ. अजीम शेख यांनी केले.
मलकापूरच्या यशवंतराव मोहिते इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या श्रमसंस्कार शिबिराचा येथे समारोप झाला. त्या वेळी ते बोलत होते.
ग्रामस्वच्छता, आरोग्य तपासणी, आरोग्य सर्वेक्षण मोहीम, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, डिजिटल शेती, क्षेत्र भेट, महिला सबलीकरण, रस्ता सुरक्षा रॅली, जनजागृती अभियानात सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदीप सूर्यवंशी यांनी मार्गदर्शन केले. मतदान जनजागृती अभियानास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. जिल्हा परिषद शाळा विविध क्रीडा स्पर्धा, पथनाट्य, लेझीम पथक, योगा, अंगणवाडी मुलांना शैक्षणिक साहित्य वाटप आदी उपक्रम झाले. डॉ. अक्षय पांडेकर याच्या मार्गदर्शनाखाली शिबिरात शंभरहून अधिक रुग्णांना मोफत चष्मे वाटप, तर डॉ. प्राजक्ता बोत्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुमारे ५० रुग्णांची तपासणी करून मोफत औषधोपचार दिले. महिलांसाठी झालेल्या स्पर्धांतील प्रथम तीन विजेत्यांना भेटवस्तू देऊन गौरविले. आदर्श स्वयंसेवक म्हणून आल्पिया मुल्ला व यश पाटील यांना गौरविले. ग्रामपंचायतीने शिबिरार्थींना विशेष सहकार्य केले. कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अनिता पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली यश पाटील, हर्षल मोहिते, अंजली कदम, रिया नांगरे, यश कणसे, रोहन साळुंखे, आशिया चौधरी, आदिती यादव, अवंती जाधव, अनुग्रह क्रिस्तिया, सृष्टी जाधव, अभिलाषा देशमुख, तन्वी पाटील, तन्वी अतकरे, अनुष्का जाधव, शरीब नायकवडी, त्रिशा दुधाणे, आदित्य पाटील, सुजल गाभले, अथर्व पवार, ललित मालवीय, आर्यन जगताप आदी शिबिरार्थींनी शिबिराच्या यशस्वितेसाठी परिश्रम घेतले.
विंग : विजेत्या स्पर्धकांना बक्षीस वितरणप्रसंगी डॉ. अजीम शेख, विकासराव पाटील, डॉ. अनिता पाटील, अपूर्वा लाटकर आदी. (विलास खबाले ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
