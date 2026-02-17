सर्व परीक्षार्थींची उत्तरे एकसारखीच वाशीममध्ये सामूहिक कॉपी; २६ शिक्षकांच्या निलंबनाचे आदेश
वाशीम, ता. १७ : जिल्ह्यातील टो-जुमडा फाटा येथील श्रीमैनागिरी महाराज कनिष्ठ महाविद्यालय या परीक्षा केंद्रावर सोमवारी (ता. १६) बारावीच्या भौतिकशास्त्र विषयाच्या परीक्षेदरम्यान सामुदायिक कॉपी झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. भरारी पथकाने सोमवारी या केंद्राची अचानक पाहणी केली असता केंद्रावरील सर्व परीक्षार्थींची उत्तरे एकसारखी लिहिल्याचे आढळून आले. सदर प्रकरणात केंद्रावरील २६ शिक्षकांच्या निलंबनाचे निर्देश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संबंधित संस्थेला दिले आहेत.
सध्या इयत्ता बारावीची परीक्षा सुरू असून सोमवारी भौतिकशास्त्राचा पेपर होता. या परीक्षेदरम्यान श्रीमैनागिरी महाराज कनिष्ठ महाविद्यालय या परीक्षा केंद्रावर ५८४ नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांपैकी ५८१ विद्यार्थी उपस्थित होते. भरारी पथकाने या केंद्राला सोमवारी दुपारी साडे बारा वाजता अचानक भेट दिली. या भेटीत विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांचीही पथकाच्या सदस्यांनी पाहणी केली. या तपासणीत धक्कादायक बाब समोर आली. सर्व ५८१ विद्यार्थ्यांनी प्रश्नांची उत्तरे शब्दशः एकसारखी लिहिल्याचे दिसून आले. काही उत्तरपत्रिकांमध्ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नांवर पेन किंवा पेन्सिलने खुणा केल्याचेही निदर्शनास आले. पथकाला या परीक्षा केंद्रावर अनेक गंभीर असुविधा आढळून आल्यात. केंद्रावर परीक्षार्थींची बसण्याची व्यवस्था टिनशेडमध्ये व अत्यंत दाटीवाटीत करण्यात आली होती. अपुरी प्रकाशयोजना, पंख्यांची कमतरता आणि केवळ आठ सीसीटीव्ही कॅमेरे अशा त्रुटी आढळून आल्या. वीज खंडित झाल्यास जनरेटरची कोणतीही सुविधा नव्हती. तपासादरम्यान एक कर्मचारी मोबाईल फोन घेऊन केंद्रात फिरताना आढळला. मोबाईल तपासणीसाठी मागण्यात आला असता त्याने टाळाटाळ केली. अखेर त्याच्याकडील दोन्ही मोबाईल जप्त करण्यात आले. हे मोबाईल पुढील चौकशीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहेत. या प्रकरणात श्रीमैनागिरी महाराज कनिष्ठ महाविद्यालय परीक्षा केंद्रावरील संबंधित दोषी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची करवाई आणि गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे.
कोट
टो-जुमडा फाटा येथील श्रीमैनागिरी महाराज कनिष्ठ महाविद्यालयात सामूहिक कॉपीचा प्रकार आढळून आला आहे. या संदर्भात गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना सदर संस्थेच्या २६ शिक्षकांना निलंबित करण्याची कारवाई करण्यास सांगितले आहे. शाळा व्यवस्थापनाने दोषी शिक्षकांना निलंबित केले नाही, तर सदर संस्थेवर प्रशासक नेमण्याची शिफारस केली जाईल.
- मंगल धुपे, शिक्षणाधिकारी, वाशीम.
