वीरच्या म्हस्कोबा मंदिरात भाकणुकीचा कार्यक्रम
परिंचे, ता. ६ : श्री क्षेत्र वीर (ता. पुरंदर) येथील श्री नाथ म्हस्कोबा मंदिरात पंचमीनिमित्त भाकणूक (भविष्यवाणी) व गजे गोपाळ (जेवणावळी) घालण्यास सुरुवात करण्यात आली. देवाचे मानकरी तात्याबा बुरुंगले यांनी भविष्यवाणी सांगितली. येथील भविष्यवाणी ऐकण्यासाठी राज्यातून शेतकरी, मेंढपाळ व भाविक येत असल्याचे श्रीनाथ म्हस्कोबा देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने मुख्य विश्वस्त मोहनराव धुमाळ यांनी सांगितले.
यावेळी विश्वस्त मंडळ, सल्लागार, सालकरी, मानकरी, दागीनदार उपस्थित होते. पंचमीच्या निमित्ताने श्रीनाथ म्हस्कोबा व देवी जोगेश्वरी यांच्या उत्सव मूर्तींना महेश पोमण यांच्या वतीने द्राक्षांची सजावट केली होती. पहाटे ४ वाजता देवाची पूजा करून मानकऱ्यांमार्फत देवाला पोशाख करण्यात आला. दुपारी १.३० वाजता फुलांनी सजविलेल्या पालख्या व वस्त्र परिधान केलेल्या मानाच्या काठ्या, निशाण, छत्री, अब्दागिरी, ढोल ताशांच्या लवाजम्यासह देऊळवाड्यात आल्या. आरती होऊन छबिन्याला सुरुवात झाली. मंदिर प्रदक्षिणा झाल्यावर दुपारी दोन वाजता देवाचे मानकरी तात्याबा बुरुंगले यांनी भाकणूक (भविष्यवाणी) केली.
‘‘यावर्षी मृगाचे पाणी तीन खंडात पडेल, जनतेचे समाधान होईल, आश्लेषा, मघा नक्षत्र दोन खंडात पडेल दोन खंडात साधारण राहील, हत्तीचे पाणी चार खंडात जनतेचे समाधान होईल. बाजरी पीक चांगले, उतरा, पूर्वा, तीन खंडात पडेल, चौथ्या खंडात साधारण राहील. गाई-गुरांच्या मागील रोगराई हटली आहे. मनुष्याच्या मागे साधारण आटापिटा राहील.’’ अशी भाकणूक सांगण्यात आली. त्यानंतर सर्व पालख्यांसोबत दोन प्रदक्षिणा होऊन काठ्या-पालख्या आपापल्या पालखीतळावर मार्गस्थ झाल्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.