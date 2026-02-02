पोर्णिमेच्या चांदण्यात दुमदुमला ‘सवाई सर्जाचा’ जयघोष
परिंचे, ता. २ : माघ शुद्ध पौर्णिमेच्या मुहूर्तावर ‘सवाई सर्जाचा’ जयघोष करत श्री क्षेत्र वीर (ता. पुरंदर) येथे श्रीनाथ म्हस्कोबा आणि माता जोगेश्वरी यांचा विवाह सोहळा झाला. यावेळी गगनचुंबी फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. मानाच्या पालख्या व वस्त्र परिधान केलेल्या काठ्यांची पारंपरिक भेट झाली. बारा दिवस चालणाऱ्या यात्रा उत्सवानिमित्त मंदिराला आकर्षक विद्युत रोषणाई, रंगबेरंगी फुलांची सजावट केली होती.
रविवारी (ता. ११) संध्याकाळी राऊतवाडी येथे मानाच्या कोडीत येथील पालखीने हळदीचा मान स्वीकारला सायंकाळी सात वाजता श्री क्षेत्र वीर येथील वेशीवर पालखीचे आगमन झाले. त्यावेळी पालखीचे स्वागत करण्यात आले. देऊळवाड्याच्या दक्षिण दरवाजाने सर्व मानाच्या काठ्या आणि कोडीतची पालखी देऊळवाड्यात गेली. दोन मंदिर प्रदक्षिणा झाल्यावर रात्री बाराच्या दरम्यान मानकरी राऊत मंडळींनी देवाला पोशाख, मुंडावळ्या, बाशिंग, अलंकार करून एक वाजता ‘सवाई सर्जाचा’ जयघोष करत देवांना लग्नासाठी आमंत्रित करण्यात आले.
रात्री दीड वाजता पालखीमध्ये उत्सव मूर्तींचे मुखवटे ठेवून पालखी दक्षिण दरवाजाने बाहेर पडली. कोडीत बरोबर राजेवाडी, भोडवेवाडी, सोनवडी, पुणे (कसबा पेठ), कनेरी, सुपे, आदी पालख्या आणि वस्र परिधान केलेल्या मानाच्या काठ्या अंधारचिंच येथे दाखल झाल्या. त्या ठिकाणी कण्हेरी व वाई या काठ्या व पालख्यांची पारंपरिक भेट झाली. देवाचे मानकरी शिंगाडे, तरडे, बुरंगुले, ढवाण, व्हटकर यांना फुलांच्या माळा घालून मानपान करण्यात आले. गुरव पुजाऱ्यांनी देवाच्या उत्सव मूर्तींना अलंकार, पोशाखानी सजविले होते. रात्री दोन वाजता सर्व पालख्या आणि काठ्या देऊळवाड्यात दाखल झाल्या. प्रथेप्रमाणे सर्व काठ्या, पालख्यांची मंदिर प्रदक्षिणा पूर्ण झाली. यावेळी सर्व मानकरी, सालकरी, विश्वस्त उपस्थित होते.
गुरव समाजाच्या वतीने अक्षदा वाटप केल्यानंतर मध्यरात्री अडीच वाजता ग्राम पुरोहितांनी मंत्रोच्चार करून गावचे मुकादम पाटील धुमाळ यांच्या हस्ते श्री नाथ म्हस्कोबा महाराज व माता जोगेश्वरी यांचा विवाह सोहळा पार पडला. काठ्या आणि पालकांची मंदिर प्रदक्षिणा होऊन हा सर्व लवाजमा देऊळवाड्यातून भक्त कमळाजी व तुकाई देवीच्या भेटीसाठी मार्गस्थ झाला.
मंदिरात फुलांची सजावट श्रीनाथ म्हस्कोबा देवस्थान ट्रस्ट व दिलीपदादा धुमाळ मित्रपरिवारातर्फे करण्यात आली. फटाक्यांची आतषबाजी स्वप्नील हरकळ, स्वप्नील झांबरे, शिरवळ वाले, प्रशांत साळुंखे यांच्या सौजन्याने करण्यात आली. मंदिराला विद्युत रोषणाई कैलास औसक बडदे, बुणगे बंधू, श्रीनाथ लाइट रवी चौरे, नितीन शेंडकर यांनी केली. श्रीनाथ म्हस्कोबा देवस्थान ट्रस्ट यांनी संपूर्ण यात्रा उत्सवाचे नियोजन केल्याचे मुख्य विश्वस्त मोहनराव धुमाळ यांनी सांगितले.
