पुणे
काशीळ निधन वार्ता
श्रीरंग तळेकर
काशीळ : येथील श्रीरंग अण्णा तळेकर (वय ८८) यांचे वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांच्या मागे दोन मुले, मुलगी, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे. गावात सामाजिक, राजकीय, धार्मिक कार्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. हरिनाम पारायण सोहळ्यात त्यांचे योगदान होते. ज्येष्ठ नागरिक संघाचे ते अध्यक्ष हाेते. अविनाश तळेकर, शिक्षक सुहास तळेकर यांचे ते वडील होत. सावडण्याचा विधी गुरुवारी (ता. १९) सकाळी साडेनऊ वाजता येथील कृष्णा-उरमोडी नदीच्या संगमावर होईल.
