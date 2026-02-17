गुणवत्ता संवर्धन अभियानात लांडेवाडीतील शाळा प्रथम
मंचर, ता. १७ : लांडेवाडी (ता. आंबेगाव) येथील श्री भैरवनाथ शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित श्री शिवाजीराव आढळराव पाटील विद्यालयाने गुणवत्ता संवर्धन अभियान २०२५-२६ मध्ये इयत्ता पाचवी ते दहावी गटात आंबेगाव तालुक्यात प्रथम क्रमांक पटकविला. जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. विद्यार्थ्यांना पायाभूत सुविधा देण्यात विद्यालय अग्रेसर आहे.
जिल्हा परिषद पुणे शिक्षण विभाग व पुणे जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ यांच्या विद्यमाने अभियान राबविण्यात आले होते. संस्थेची स्थापना सन १९८७मध्ये लांडेवाडी गावात झाली. पुरस्काराबद्दल संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष व म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, प्रशासन अधिकारी शामल चौधरी व मुख्याध्यापक राजू आढळराव यांनी शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासोबतच भौतिक सुविधा आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हा संस्थेचा ध्यास राहिला आहे. ३५० विद्यार्थी संख्या आहे. अनेक माजी विद्यार्थी अधिकार पदावर तसेच नामवंत कंपन्यांमध्ये मोठ्या पदावर आहेत.
जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. भाऊसाहेब कारेकर व मुख्याध्यापक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन या यशामागे लाभल्याचे विद्यालय प्रशासनाने नमूद केले.
पुरस्कार
“मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा”- तालुक्यात प्रथम, जिल्ह्यात तृतीय (२०२४)
पंचतारांकित हरित शाळा पुरस्कार (२०२३-२४)
गुणवत्ता संवर्धन अभियान- तालुक्यात प्रथम (२०२५-२६)
ज्ञानलक्ष्मी स्वच्छ सुंदर शाळा स्फूर्ती पुरस्कार (२०१६-१७)
स्वच्छ एवंम हरित विद्यालय मानांकन
स्पर्धांमध्ये यश
यशवंतराव चव्हाण आंतरशालेय नाट्य स्पर्धा- सलग १० वर्षे जिल्हास्तर निवड
शरद मल्हार महोत्सव- समूह नृत्य व समूहगीत स्पर्धेत तालुका व जिल्हास्तरावर प्रथम
सुविधा
-भौतिक सुविधांनी सज्ज कॅम्पस
-आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट मैदान : ४०० मीटर रनिंग ट्रॅकसह प्रशस्त क्रीडांगण
-सुसज्ज इमारत
-आधुनिक संगणक कक्ष व ई-लर्निंग सुविधा
-सुसज्ज प्रयोगशाळा, ग्रंथालय
-सौर ऊर्जा प्रकल्प
-प्रत्येक वृक्षाला क्यूआर कोड
शैक्षणिक गुणवत्तेची परंपरा
एस.एस.सी. परीक्षा- सलग २६ वर्षे १००% निकाल
एन.एम.एम.एस. राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती- १५०पेक्षा अधिक विद्यार्थी पात्र
माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेत गुणवत्ता यादीत स्थान
राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांमध्ये निवड
विज्ञान प्रदर्शन, इन्स्पायर अवॉर्डमध्ये सातत्यपूर्ण यश
गणित ऑलिंपियाड, भूगोल प्रज्ञाशोध, हिंदी राष्ट्रभाषा परीक्षा यशस्वी आयोजन
शासकीय चित्रकला स्पर्धा-१००% निकाल
नावीन्यपूर्ण उपक्रम
वाढदिवसानिमित्त पुस्तक भेट योजना
सायकल बँक योजना
विद्यार्थी दत्तक पालक योजना
माजी विद्यार्थी संघाकडून करिअर मार्गदर्शन
बस व नन्ही कली उपक्रम
गांडूळ खत प्रकल्प
अपूर्व विज्ञान मेळावा व बालनाट्यांचे आयोजन
“ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व स्पर्धात्मक शिक्षण मिळावे, हा आमचा सुरुवातीपासूनचा ध्यास आहे. गुणवत्ता संवर्धन अभियानातील प्रथम क्रमांक हा शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांच्या एकत्रित परिश्रमाचा गौरव आहे. भविष्यातही ज्ञानासोबत संस्कार आणि क्रीडा क्षेत्रातही विद्यालय आघाडीवर राहील,”
-शिवाजीराव आढळराव पाटील, अध्यक्ष, म्हाडा, पुणे
