वागदरी येथील एस एस शेळके प्रशालात माजी विद्यार्थ्यांचा स्नेह मेळावा
वागदरी (ता. अक्कलकोट) : श्री. एस. एस. शेळके प्रशालेत आयोजित स्नेहसंमेलनात सहभागी माजी विद्यार्थी यावेळी उपस्थित शिक्षक.
वागदरीत १७ वर्षांनंतर भरली ‘मित्रांची शाळा’
श्री. शेळके प्रशालेच्या माजी विद्यार्थ्यांचे स्नेहसंमेलन उत्साहात
वागदरी, ता. २४ : अक्कलकोट तालुक्यातील वागदरी येथील श्री. एस. एस. शेळके प्रशालेतील २००८ बॅचमधील इयत्ता दहावीच्या माजी विद्यार्थ्यांनी तब्बल १७ वर्षांनंतर स्नेहसंमेलनाचे आयोजन करत ‘मित्रांची शाळा’ पुन्हा एकदा भरवली.
या कार्यक्रमाची सुरवात शाळेची घंटा वाजवून करण्यात आली. मुख्याध्यापक अनिल देशमुख यांच्या सूचनेनुसार सर्व माजी विद्यार्थी रांगेत उभे राहून राष्ट्रगीत व प्रतिज्ञा म्हणाले. त्यानंतर गावंडी यांनी हजेरी घेतली व नेहमीप्रमाणे दैनंदिन परिपाठ झाला. या अभिनव संकल्पनेमुळे उपस्थितांना पुन्हा एकदा शालेय जीवनाचा अनुभव घेता आला.
यावेळी माजी विद्यार्थ्यांनी आपल्या लाडक्या गुरुजनांचा गुलाबपुष्प, हार, श्रीफळ व ‘ऋणानुबंध पत्र’ देऊन सत्कार केला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अलुरे होते. विद्यार्थ्यांनी समाजात नावलौकिक मिळवावा, असे आवाहन त्यांनी केले. शाळेने दिलेल्या संस्कारांमुळेच आम्ही आज आयुष्यात इथपर्यंत पोहोचू शकलो, असे भावनिक उद्गार माजी विद्यार्थी सचिन बंगरगी यांनी काढले. शाळेप्रती कृतज्ञता व्यक्त करत २००८ च्या बॅचमधील विद्यार्थ्यांनी प्रशालेला एक कलर प्रिंटर भेट दिला. याचवेळी माजी विद्यार्थी लक्ष्मीपुत्र कलशेट्टी यांनी आई-वडील नसलेल्या विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण शैक्षणिक खर्च उचलण्याची जबाबदारी स्वीकारत स्तुत्य निर्णय जाहीर केला. या स्नेहसंमेलनास मुख्याध्यापक अनिल देशमुख, प्रदीप पाटील, एन. डी. कुलकर्णी आदी शिक्षक उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मीनाक्षी भिसे व ज्योती शिरगण यांनी तर सुजाता घुले यांनी आभार मानले.
