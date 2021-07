पुणे : अंथरुणाला खिळलेल्यांना घरीच मिळणार लस

By

पुणे - आजारपण (Sickness) आणि अपंगत्वामुळे (Handicapped) अनेक नागरिक अंथरुणाला खिळून पडले आहेत, त्यांना लसीकरण (Vaccination) केंद्रावर जाऊन कोरोना प्रतिबंधक लस घेणे शक्य नसल्याने अशांसाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने ही मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. (Sickness and Handicapped Person Vaccine Available at Home)

महापालिकेतर्फे लसीकरणापासून जो घटक वंचित राहात आहे, अशा नागरिकांसाठी खास मोहीम आयोजित केली जात आहे. राज्य शासनाच्या धोरणानुसार अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तींना घरी जाऊन लस देणे आवश्‍यक आहे, या नागरिकांना लसीकरण केंद्रावर रांगेत थांबणे शक्य नाही तसेच लस घेतल्यानंतर निगराणी कक्षात थांबावे लागते. अपंग व अंथरुणाला खिळलेल्या नागरिकांची केंद्रावर अशी सोय होणे शक्य नाही, त्यामुळे घरी जाऊन दिली जाणार आहे.

घरी जाऊन लस दिल्यानंतर डॉक्टर किंवा नर्सला त्यांच्यावर काही परिणाम होत नाही हे याची दक्षता घेण्यासाठी अर्धातास थांबावे लागणार आहे. त्यामुळे एका दिवसात ५० जणांचे लसीकरण केले जाणार आहे.

‘या मोहिमेचा लाभ घेण्यासाठी रुग्णाच्या किंवा अपंगांचा दाखला व लसीकरणासाठी नातेवाइकांची संमती आवश्यक आहे. शहरातील स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने अशा नागरिकांची माहिती संकलित करून लसीकरणाचे नियोजन केले जाईल.’

- रवींद्र बिनवडे, अतिरिक्त आयुक्त