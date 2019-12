कुंभार यांना "अनुष्ठाता' पुरस्कार अरुण काकडे यांच्या स्मरणार्थ प्रदान 

पुणे - महाराष्ट्र कल्चरल सेंटरतर्फे अरुण काकडे यांच्या स्मरणार्थ पहिला "अनुष्ठाता' पुरस्कार सीताराममामा कुंभार यांना बुधवारी ज्येष्ठ अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. कुंभार हे काकडे यांच्या "आविष्कार' या नाट्यसंस्थेत कार्यरत आहेत. नाट्यसंस्थेच्या सतराव्या "रंगमहोत्सवा'चे उद्‌घाटन बुधवारी झाले. त्यावेळी कुंभार यांना हा पुरस्कार दिला. या वेळी कार्यकारी अध्यक्ष श्रीकांत कुलकर्णी, सचिव डॉ. रवींद्र दामले उपस्थित होते. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप हट्टंगडी म्हणाल्या, "सीताराममामांनी कोलकत्याजवळच्या माझ्या "अपराजिता' या नाटकासाठी लागणारा टेलिफोन स्टॅंड झटपट तयार केला. तेव्हा तिथल्या मंडळींनी मामांना कायमस्वरूपी तेथेच राहण्याचा आग्रह धरला होता.' शुभांगी दामले व प्रमोद काळे यांनीही विचार व्यक्त केले. संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप बोरावके यांनी स्वागत केले. मंजिरी भुस्कुटे यांनी सूत्रसंचालन केले. दरम्यान, हिराबागेतील ज्योत्स्ना भोळे सभागृहात सुरू झालेला हा रंगमहोत्सव रविवारपर्यंत (ता. 22) चालेल. यात रोज सायंकाळी सात वाजता व रविवारी सकाळी अकरा वाजता एक, अशी सहा नाटके सादर होतील. तिसरी घंटा दोनदा वाजली

"आविष्कार'च्या सर्व नाटकांआधी तिसरी घंटा वाजविण्याचा मान सीताराममामांना दिला जातो. पण, या प्रसंगी रोहिणी हट्टंगडींनी ती वाजवून रंगमहोत्सवाचे उद्‌घाटन करावे,' अशी विनंती प्रमोद काळे यांनी केली. रोहिणीताईंनी ती वाजवणार, एवढ्यात सीताराममामांनी त्यांना पायांतील चपला काढा म्हणून सुचविले. रोहिणीताईंनी तसे केले आणि प्रयत्नपूर्वक घंटा वाजवली. मामांनी न राहवून ती घंटा मागितली. रंगभूमीला नमन करून लालित्यपूर्ण; पण जोशात घंटा वाजवली. शब्दांनी सत्काराला उत्तर देण्याऐवजी त्यांनी भक्तिभावाने केलेली कृती विलक्षण बोलकी ठरली.

