सातारा जिल्हा ग्राहक पंचायतीसोबत ग्राहक संवाद बैठक; स्मार्ट मीटरविषयी सविस्तर मार्गदर्शन
स्मार्ट मीटरमुळे वीज वापराची अचूक नोंद
बाळासाहेब हळनोर; बैठकीद्वारे थेट ग्राहकांशी साधला संवाद
महाबळेश्वर, ता. १७ : स्मार्ट मीटरमुळे वीज वापराची अचूक नोंद होणार असून, मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून ग्राहकांना स्वतःच्या वीज वापराची माहिती तत्काळ पाहता येईल, अशी माहिती वीज वितरणचे मुख्य अधीक्षक अभियंता बाळासाहेब हळनोर यांनी दिली.
जिल्हा ग्राहक पंचायत व वीज वितरणच्या ग्राहक तक्रार निवारण मंचच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या सहकार्याने ग्राहक संवाद बैठक झाली. त्यात ते बाेलत हाेते. बैठकीस ग्राहक तक्रार निवारण मंचचे मसाळ, नंदकुमार काटे, राज्य पदाधिकारी व जिल्हाध्यक्षा सुनीता राजेघाटगे, मेजर घनवट, आर. के. जाधव, किरण बोळे, अभिजित खुरासणे, मधुकर मोरे, ॲड. भीमराव शिंदे, आदिकराव पाटील, शहा, नितीन शहा, सोमनाथ महागडे यांच्यासह जिल्ह्यातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
अधीक्षक अभियंता हळनोर यांनी स्मार्ट मीटर योजनेविषयी माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘वीज गळती रोखणे, पारदर्शक बिलिंग प्रक्रिया राबविणे आणि संतुलित वीज वापराची सवय लागणे यासारखे अनेक फायदे या प्रणालीमुळे मिळणार आहे.’’
बैठकीवेळी जिल्ह्यातील प्रलंबित तक्रारी, बिलिंगबाबतच्या अडचणी, शेतकऱ्यांच्या वीज समस्यांबाबतचे मुद्दे, वीज पुरवठ्याशी निगडित प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला. तक्रारींचा गोषवारा मांडत ग्राहक प्रतिनिधींनी स्थानिक पातळीवरील अडचणी मांडल्या.
ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे पी. एल. मसाळ यांनी ऑनलाइन प्रक्रियेविषयी माहिती दिली. बैठकीदरम्यान ग्राहक पंचायत सदस्यांनी तालुकानिहाय बैठका घेण्याची मागणी केली. त्यावर किमान तीन महिन्यांतून एकदा तालुकास्तरीय बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन श्री. हळनाेर यांनी दिले. ग्राहक पंचायतीच्या वतीने आर. के. जाधव यांनी आभार मानले.
प्रत्येक जिल्ह्यात ग्राहक
तक्रार निवारण मंच
शासन धोरणानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात ग्राहक तक्रार निवारण मंच सुरू केला आहे. त्याचा ग्राहकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहनही यावेळी केले.
सातारा ः ग्राहक संवाद कार्यक्रमात चर्चा करताना बाळासाहेब हळनोर, सुनीताराजे घाटगे व पदाधिकारी.
