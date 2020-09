नारायणगावात 20 हजार जणांच्या तपासणीत एवढे कोरोना संशयित 

नारायणगाव (पुणे) : हॉटस्पॉट असलेल्या नारायणगाव शहर व परिसरातील वाड्या वस्त्यांमध्ये रॅपिड सर्व्हेक्षण मोहिमेअंतर्गत 20 हजार 832 नागरिक व व्यापारी यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. या मध्ये आढळून आलेल्या 192 संशयित रूग्णांची कोरोना तपासणी करण्यात आली. आढळून आलेल्या 33 कोरोनाबाधित रुग्णांना उपचारासाठी ओझर येथील कोविड उपचार केंद्रात दाखल करण्यात आले आहे. 159 संशयित रुग्णांना होम क्वारंनटाइन करण्यात आले आहे, अशी माहिती वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वर्षा गुंजाळ यांनी दिली. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा वारूळवाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्राअंतर्गत तेरा गावे येतात. त्यात मागील दोन महिन्यांत 476 कोरोना रूग्ण आढळून आले असून, तेरा रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये माजी सरपंच व शिक्षकाचा समावेश आहे. सर्वाधिक सुमारे तीनशे कोरोना रूग्ण नारायणगाव, वारूळवाडी या शहरी भागात आढळून आले आहेत. हॉटस्पॉट असलेल्या नारायणगाव, वारूळवाडी भागांतील कोरोना संसर्ग साखळी तोडण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून रॅपिड सर्व्हेक्षण करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या वतीने देण्यात आले होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद व जिल्हा आरोग्य अधिकारी भगवानराव पवार यांनी स्वतः नारायणगाव येथे भेट देऊन याबाबत सूचना केल्या होत्या. कोरोनाबाधितांसाठी कॅशलेस सेवा, पण लूट सुरूच याबाबत डॉ. गुंजाळ म्हणाल्या की, रॅपिड सर्व्हेक्षण करण्यासाठी दोनशे कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. नारायणगाव ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी नितीन नाईकडे, सरपंच योगेश पाटे यांनी सर्वेसाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून मदत केली. पथकाने घरोघरी जाऊन ऑक्सीमीटर, थर्मामीटरद्वारे तापमान, ऑक्सिजन पातळी व इतर लक्षणांची तपासणी केली. तपासणीत आढळून आलेल्या 192 संशयित रुग्णांची कोरोना तपासणी करण्यात आली. तपासणी मोहिमेची आकडेवारी दोनशे कर्मचाऱ्यांकडून तपासणी

20 हजार 832 नागरिक व व्यापारी यांची वैद्यकीय तपासणी

192 संशयित रुग्णांची कोरोना तपासणी

33 जण आढळले कोरोनाबाधित

159 संशयित होम क्वारंटाइन रॅपिड सर्व्हेक्षण मोहिमेअंतर्गत वारूळवाडी परिसरातील सुमारे तेरा हजार नागरिकांची तपासणी शुक्रवारी (ता.11) करण्यात येणार आहे. नागरीकांनी घरीच थांबून तपासणी पथकाला सहकार्य करावे. संशयित रुग्णांची माहिती द्यावी.

- डॉ. वर्षा गुंजाळ, वैद्यकीय अधिकारी



