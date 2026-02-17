कंपनीचा ड्रायव्हर, महापालिकेचा कंडेक्टर
महापालिका लोगो
परिवहन सेवेत महिन्याभरात ३० बस
१२ वर्षांनंतर सेवेला मिळणार नवसंजीवनी; खासगी कंपनीचा चालक अन् महापालिकेचा वाहक असणार
प्रमिला चोरगी ः सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १६ : शहरातील सार्वजनिक प्रवासी सेवेला नवसंजीवनी देण्यासाठी महापालिकेच्या परिवहन विभागात महिनाभरात ३० नव्या बस दाखल होणार आहेत. १२ वर्षांनंतर होत असलेल्या या बदलामुळे प्रवाशांना आधुनिक बससेवा आणि ट्रॅकिंग ॲपची सुविधा मिळणार आहे. यासाठी नव्या मार्गांची आखणीही केली आहे. यामध्ये करार केलेल्या कंपनीचा ड्रायव्हर (चालक) आणि महापालिकेचा कंडेक्टर (वाहक) या नव्या मॉडेलवर आधारित बससेवा सुरू होणार आहेत.
केंद्र शासनाच्या पीएम-ई बस योजनेतून महापालिकेला १०० बस मिळणार आहेत. या बस महापालिका खरेदी करणार नसून, एजन्सीमार्फत चालविण्यात येणार आहेत. राज्यातील दहा शहरांसाठी पीएम-ई बससाठी राज्य शासन जेबीएम कंपनीबरोबर करार करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात महापालिकेच्या परिवहन विभागात नऊमीटर लांबीच्या ३० नव्या बस दाखल होणार आहेत. राज्य शासनाने त्यासाठी चार्जिंग स्टेशन, हायमास्ट व पार्किंगचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. तर कर्मचाऱ्यांसाठी विश्रांतीकक्ष व इतर सुविधा मार्चअखेर पूर्ण होतील असे सांगण्यात आले आहे. यामुळे शहरातील सार्वजनिक प्रवासी सेवेला नवे बळ मिळणार असून, प्रवाशांना अधिक सुरक्षित प्रवासी सेवा मिळणार आहे.
वाहतूक सेवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी फायद्यातील २४ मार्गांची यादी तयार करण्यात आली आहे. खासगी कंपनीसोबत झालेल्या करारानुसार ड्रायव्हर कंपनीकडून तर कंडेक्टर महापालिकेकडून नेमण्यात येणार आहे. यामुळे कर्मचारी व्यवस्थापन सुलभ होणार आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी बसची सध्याची स्थिती दर्शविणारे बस ट्रॅकिंग ॲप विकसित करण्यात येणार आहे. या ॲपमुळे बस कुठे आहे, किती वेळात येणार आहे याची माहिती प्रवाशांना मोबाईलवरच मिळणार आहे.
----------
कंपनीसोबत असा आहे करार
- महापालिका कंपनीला प्रतिबस, प्रति किलोमीटर ६४ रुपये देणार.
- ६४ रुपयांपैकी २२ रुपये अनुदान केंद्र शासन महापालिकेला देणार.
- उर्वरित ४२ रुपये राज्य शासन व महापालिका यांनी हिस्सा ठरवून भरायचे आहे.
- एक बस प्रतिदिन १८० कि.मी. चालविणे बंधनकारक.
- सकाळी ६ ते २ आणि २ ते १० असे दोन सत्रामध्ये बस धावणार.
- बसमध्ये ड्रायव्हर(चालक), ड्रायव्हरचा पगार आणि देखभाल व दुरुस्ती कंपनी करणार.
- कंडेक्टर (वाहक) आणि कंडेक्टरचे वेतन महापालिका देणार.
----------
२४ मार्गांवर ३९ बसेस धावणार
- पी.एम.ई-बस सेवा योजनेंतर्गत शहरातील २४ बसमार्गावर ३९ बसची आवश्यकता आहे. त्यानुसार शहर व हद्दवाढ भागातील राहणाऱ्या नागरिकांची लोकसंख्या, रस्त्यांची स्थिती आणि प्रवाशांचा प्रतिसाद या सर्व बाबी लक्षात घेत फायद्यातील बस मार्गांची यादी तयार करण्यात आले आहेत.
----------
शहरात सात बस
- सध्या महापालिकेकडे १८ बस मार्गावर धावतात. त्यातील ११ बस हे मंद्रूप, पानमंगरूळ आदी ग्रामीण मार्गावर प्रवासी सेवा देत आहेत. तर उर्वरित सात बस हे विडी घरकूल परिसर आणि महिला व बालकल्याण विभागाकडे नोंदी केलेल्या शालेय विद्यार्थ्यांसाठी सेवा दिली जात आहे.
------------
सध्याची स्थिती
मार्गावरील एकूण बस : १८
शहरात धावणाऱ्या बस : ७
ग्रामीण भागात धावणाऱ्या बस : ११
महिना एकूण उत्पन्न : सधारण १० ते ११ लाख
महिला व बालकल्याण सेवा : साधारण १० लाख रुपये
