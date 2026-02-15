पानीव महिला महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची औद्योगिक व संशोधन संस्थांना शैक्षणिक भेट
सोलापूर : येथील राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्राच्या औद्योगिक भेटीप्रसंगी श्रीराम महिला महाविद्यालयाचे विद्यार्थी.
पानीव महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांची औद्योगिक संस्थांना भेट
बोंडले, ता. १५ : श्रीराम महिला विज्ञान महाविद्यालयातील तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्यांना औद्योगिक अन् संशोधन क्षेत्राची प्रत्यक्ष माहिती मिळावी, या उद्देशाने सोलापूर येथील वामसी लॅब प्रायव्हेट लिमिटेड व राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्राला विद्यार्थ्यांनी भेट दिली.
या भेटीदरम्यान विद्यार्थ्यांना वामसी लॅबमधील आधुनिक प्रयोगशाळेतील उपकरणांची रचना व कार्यपद्धती याची माहिती देण्यात आली. येथे औषध निर्मिती प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या विविध उपकरणांचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले. तसेच औषधनिर्मिती उत्पादन तयार करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया पद्धती, उत्पादनातील गुणवत्ता तपासणी आणि गुणवत्ता हमी प्रणाली या महत्त्वाच्या घटकांबाबत सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले. उद्योग क्षेत्रात अचूकता, स्वच्छता आणि प्रमाणित नियमांचे पालन किती महत्त्वाचे आहे याची जाणीव विद्यार्थ्यांना करून देण्यात आली.
यानंतर विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्र येथे भेट देऊन कृषी संशोधन क्षेत्रातील विविध कामकाजाची माहिती घेतली. येथे डाळिंब लागवडीचे आधुनिक तंत्रज्ञान, उत्पादन वाढविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धती, रोग व कीड नियंत्रण उपाययोजना तसेच संशोधन प्रयोगशाळेतील चालणारे विविध संशोधन प्रकल्प यांची माहिती देण्यात आली. शास्त्रीय पद्धतीने शेती केल्यास उत्पादन व गुणवत्ता कशी वाढवता येते याबाबत विद्यार्थिनींना मार्गदर्शन करण्यात आले.
या शैक्षणिक सहलीमुळे विद्यार्थ्यांना औद्योगिक क्षेत्र आणि कृषी संशोधन क्षेत्र यामधील प्रत्यक्ष कामकाजाचा अनुभव मिळाला असून त्यांच्या शैक्षणिक ज्ञानात भर पडली आहे. तसेच भविष्यातील करिअरच्या दृष्टीने उद्योग व संशोधन क्षेत्रातील संधींबाबत विद्यार्थिनींमध्ये जागरूकता निर्माण झाली.
या शैक्षणिक सहलीसाठी विद्यार्थ्यांना प्राध्यापक अहिल्यादेवी कोळेकर, स्वप्नाली चव्हाण, अक्षय पाटील आदी उपस्थित होते.
