सोमेश्वर मंदिरातील दानपेटीची चोरी
शिरूर, ता. २४ : भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पिंपरी दुमाला (ता. शिरूर) येथील पुरातन सोमेश्वर मंदिरातील दानपेटी चोरीला गेल्याचे आज सकाळी उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली. दरम्यान, चोरीला गेलेल्या दानपेटीतील रकमेचा तपशिल उशिरापर्यंत समजू शकला नाही. मात्र या चोरीच्या प्रकारामुळे ग्रामस्थ व भाविकांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
सोमनाथ मंदिराचे पुजारी सोमनाथ तक्ते हे पहाटे साडेपाचच्या सुमारास पूजाअर्चा करण्यासाठी मंदिरात गेले असता दानपेटी दिसून न आल्याने त्यांनी मंदिर परिसरात पाहणी केली. मात्र दानपेटी न सापडल्याने त्यांनी ग्रामस्थांना याबाबत कळविले. ही माहिती समजताच मंदिर परिसरात मोठी गर्दी जमली. यावेळी मंदिर परिसरातील सीसीटीव्ही तपासले असता दोन ते अडीचच्या सुमारास दोघा चोरट्यांनी दानपेटी उचलून घेऊन गेल्याचे दिसून आले. याबाबत रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांना कळविताच पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे यांच्यासह पथकाने घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली.
दरम्यान, मंदिराच्या मागील बाजूस डोंगरमाथ्यावर तोडफोड करून दानपेटी फेकून दिल्याचे व दानपेटीतील रक्कम चोरून नेल्याचे दिसून आले. या पेटीतील रोख रक्कम व भाविकांनी अर्पण केलेल्या चीजवस्तू चोरीला गेल्या असून, त्याबाबतचा नेमका तपशिल देवस्थान ट्रस्टच्या विश्वस्तांना किंवा ग्रामस्थांना सांगता आला नाही. रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी चोरीचा गुन्हा दाखल केला असून, पोलिस निरीक्षक वाघमोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.
