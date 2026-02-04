सोनंद येथे कंटेनर-दुचाकी अपघात; दोघे गंभीर जखमी
सोनंदमध्ये कंटेनर-दुचाकी अपघात; दोघे जखमी
सांगोला : सोनंद (ता. सांगोला) येथील सर्व्हिस पंपाजवळ कंटेनरच्या धडकेत दुचाकीवरील दोघेजण गंभीर जखमी झाल्याची घटना नुकतीच घडली. याप्रकरणी सांगोला पोलिस ठाण्यात अज्ञात कंटेनर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या अपघातात विनोद गोविंद गेजगे (वय ३०, व्यवसाय गवंडी काम, रा. आँढी, ता. जत) व त्याचा मित्र विश्वजीत दगड्डू पासरे (वय २३) हे जखमी झाले आहेत. हे दोघे होंडा शाईन मोटारसायकल (एमएच १० एजे ७८१६) वरून सांगोला ते आँढीकडे जात असताना कंटेनर क्रमांक (डीडी-०१-एस-९१८२) चालकाने रस्त्याची परिस्थिती न पाहता अचानक उजवीकडे वळण घेत दुचाकीला धडक दिली. या अपघातात विनोद गेजगे यांना डोक्याला व दोन्ही हातांना गंभीर दुखापत झाली असून मागे बसलेले विश्वजीत पासरे यांनाही डोळ्यांना गंभीर दुखापत झाली आहे. अपघातात दुचाकीचे अंदाजे १५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणी सांगोला पोलिस ठाण्यात अज्ञात कंटेनर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलिस हवालदार बनसोडे करीत आहेत.
