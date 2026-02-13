आसू - सोनवडी खुर्द येथे मृदा आरोग्य कार्ड बाबत मार्गदर्शन
सोनवडी खुर्दमध्ये शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन
आसू, ता. १३ : सोनवडी खुर्द (ता. फलटण) येथे कृषी महाविद्यालय, फलटणच्या विद्यार्थ्यांनी ग्रामीण जागरूकता कृषी कार्यानुभव व औद्योगिक जोड प्रकल्प अंतर्गत शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य कार्डच्या व्याख्या आणि वापरासंबंधी मार्गदर्शन केले.
सोनवडी खुर्द येथे कृषिदूतांनी मृदा आरोग्य कार्डची व्याख्या आणि वापर याविषयावर गट चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. या चर्चासत्रात माती परीक्षणामुळे जमिनीतील अन्नद्रव्यांचे प्रमाण समजते आणि जमिनीत कमी असलेल्या अन्न द्रव्यांची कमतरता योग्य खत व्यवस्थापनाद्वारे दूर करता येत असल्याने सर्व अन्न द्रव्यांचे आवश्यक प्रमाण जुळल्याने शेती उत्पादनात वाढ करता येते याबाबत डॉ. प्राजक्ता खरात- मेटकरी यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.
प्राचार्य डॉ. यु. डी. चव्हाण, प्राचार्य डॉ. एस. डी. निंबाळकर, कार्यक्रम समन्वयक प्रा. एन. एस. ढालपे, कार्यक्रम अधिकारी प्रा. एस. एम. साळुंखे, प्रा. एन. ए. पंडित, प्रा. जी. बी. अडसूळ, प्रा. जी. एस. शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषिदूत आदित्य कणसे, आदित्य साबळे, कुणाल काशीद, ऋतुराज पाटील, रोहित वाबळे, विश्वजित साळुंखे, सोमनाथ ढोपे यांनी उपक्रमाचे आयोजन केले.
सोनवडी खुर्द : मृदा आरोग्य कार्डाच्या चर्चासत्रात सहभागी शेतकरी आणि कृषिदूत.
