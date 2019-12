सत्ताधारी शिवसेनेला सदस्य फुटण्याची भीती 

कडूस (पुणे) : खेड पंचायत समितीच्या सभापती, उपसभापतिपदाच्या निवडीची तारीख घोषित होताच सत्ताधारी शिवसेनेचे सर्व पंचायत समिती सदस्य राजकीय सहलीवर अज्ञातस्थळी रवाना झाले आहेत. सभागृहात बहुमत असलेल्या शिवसेनेचे आठपैकी पाच सदस्य सभापतिपदासाठी इच्छुक आहेत. त्यामुळे निवडणुकीतील चुरस वाढली आहे. खेड पंचायत समितीचे सभापतिपद पुढील अडीच वर्षाकरिता नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. या पदासाठी मंगळवारी (ता. 31) निवडणूक होणार आहे. पंचायत समितीत 14 पैकी 8 सदस्य शिवसेनेचे आहेत. सभागृहात बहुमत आहे, परंतु पक्षाचे आठपैकी पाच सदस्य सभापतिपदासाठी इच्छुक आहेत. त्यातून पक्षाची डोकेदुखी वाढली आहे. सभापतिपदाची खुर्ची मिळवण्याची महत्त्वाकांक्षा वाढली आहे. त्यात या सदस्यांच्या समर्थकांनीही मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्यामुळे पदासाठी चुरस वाढली आहे. या पक्षांतर्गत चुरशीचा फायदा कोणी उठवू नये, यासाठी सर्व सदस्यांना शुक्रवारी (ता. 20) रात्री अज्ञातस्थळी सहलीला पाठवून शिवसेनेने खबरदारी घेतली आहे. या सदस्यांचा जवळपास सत्तावीस महिन्यांचा कार्यकाळ शिल्लक आहे. त्यासाठी सर्वांना समान संधी देण्यात येणार असल्याचे खात्रीलायक समजते, परंतु पहिली संधी कोणाला यावरून चुरस आहे. उर्वरित सदस्यांना उपसभापतिपदाची संधी मिळणार आहे. निवडणुकीसाठी माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव व माजी आमदार सुरेश गोरे यांचा शब्द अखेरचा ठरणार असला, तरी त्यांना पक्षाचे स्थानिक नेते व पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. एकमत न झाल्यास निवडणुकीच्या दिवशी सहलीच्या मुक्कामाच्या ठिकाणी चिठ्ठी टाकून पदाची संधी दिली जाण्याचीही शक्‍यता आहे. त्यामुळे सभापतिपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. दरम्यान, शिवसेनेत चुरस असताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे विद्यमान आमदार दिलीप मोहिते हे काय भूमिका घेणार, हेही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या निवडणुकीतील उत्सुकता वाढली आहे.



