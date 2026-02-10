जेजुरीत श्री सोपान देवी ग्रंथाचे पारायण
जेजुरी, ता. १० ः श्री. क्षेत्र जेजुरी येथे सोपान देवी पारायण मंडळ यांच्या वतीने उत्साहात श्री. सोपान देवी ग्रंथाचे सामुदायिक पारायण करण्यात आले.
येथील संत काशिनाथ महाराज विठ्ठल मंदिरात पारायण सोहळा आयोजित केला होता. संत सोपानकाका समाधी मंदिराचे वहिवाटदार नारायण महाराज गोसावी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जेजुरीत प्रथमच झालेल्या या पारायण सोहळ्यात ४००पेक्षा अधिक भाविकांनी सहभाग घेतला.
सकाळी श्री विठ्ठल रुक्मिणीच्या मूर्तींना पूजा अभिषेक झाल्यावर दुपारी अकरा वाजता सामुदायिक पारायणास सुरुवात झाली. पुण्यातील वाकळकर महाराज, सयाजी महाराज मोहरकर, हनुमंत खारतुडे, स्वप्निल काळाने, रमेश उबाळे, यशवंत भालेराव, ज्ञानेश्वर भोईटे गुरुजी, क्षमा दामले,
संजय काटकर, आरती पुरंदरे आदी यावेळी उपस्थित होते.
पारायण व आरती झाल्यावर जेजुरीचे नगराध्यक्ष जयदीप बारभाई, खंडोबा देवस्थानचे मुख्य विश्वस्त मंगेश घोणे, विश्वस्त ॲड विश्वास पानसे, नगरसेवक योगेश जगताप, प्रशांत लाखे, स्वरूपा खोमणे, दादा उबाळे, माजी नगराध्यक्ष रोहिदास कुंभार यांच्या हस्ते सर्व सहभागी भाविकांना सोपान देवी ग्रंथ भेट देण्यात आले.
या कार्यक्रमाचे नियोजन डॉ. प्रसाद खंडागळे, प्रकाश खाडे, संजय निरगुडे, रवी नवगिरे, श्याम वनारसे, विठ्ठल सोनवणे यांनी केले होते.
सासवड येथे संत सोपान देवांचे मंदिर आहे. आता ७५०वे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. संत सोपान देवांनी गीतेला समश्लोकी केलेल्या श्री सोपान देवी या ग्रंथाचे तालुक्यात सर्वत्र पारायण घेण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती नारायण महाराज गोसावी यांनी दिली.
