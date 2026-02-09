पोलाद उत्पादनवाढीसाठी ५५ कंपन्यांशी करार
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ९ : उत्पादन आधारित सवलत योजनेअंतर्गत (पीएलआय १.२) पोलाद मंत्रालयाने सोमवारी पोलाद क्षेत्रातील ५५ कंपन्यांशी सामंजस्य करार केला. एकूण ८५ प्रकल्पांसाठी करण्यात आलेल्या या करारांमुळे १३ हजार २०३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे तर ८.७ दशलक्ष टन इतकी पोलाद उत्पादनात वाढ होणार आहे.
पोलाद आणि अवजड उद्योग खात्याचे मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी आणि राज्यमंत्री बी. आर. श्रीनिवास वर्मा यांच्या उपस्थितीत विज्ञान भवनात झालेल्या कार्यक्रमात हे करार करण्यात आले. पीएलआय १.२ योजनेत स्पेशालिटी स्टील ग्रेड उद्योगावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. स्पेशालिटी पोलादाची प्रामुख्याने विदेशातून आयात केली जाते. चार विभागांतील २२ उपश्रेणीचे पोलाद तसेच कोटेड आणि वायर उत्पादनांची निर्मिती नव्या प्रकल्पाअंतर्गत केली जाणार आहे. पीएलआय योजनेत सहभाग घेणाऱ्या कंपन्यांना पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी चार ते १५ टक्के इतकी सवलत दिली जाईल.
स्पेशालिटी पोलाद इकोसिस्टिम मजबूत करण्यास पीएलआय योजनेमुळे मदत मिळेल, असा विश्वास कुमारस्वामी यांनी यावेळी व्यक्त केला. देशातंर्गत स्पेशालिटी पोलादाचे उत्पादन वाढले तर विदेशी चलन वाचेलच, पण अशा पोलादाची निर्यात करणारा भरवशाचा देश अशी ओळख भारताला निर्माण करता येणार आहे. पोलाद क्षेत्रातील याआधीच्या पीएलआय योजनांमुळे ४३ हजार ८७४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.