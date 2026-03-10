पांचगणी : विद्यार्थी सुरक्षिततेसाठी पाचगणी पोलीस ॲक्शन मोडवर; शाळांना दिल्या कडक सूचना
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सतर्क राहावे
दिलीप पवार; कर्मचारी व बस चालकांचे पोलिस पडताळणीचे निर्देश
पाचगणी, ता. १० : येथील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी पाचगणी पोलिस ठाण्याच्या वतीने शाळा प्रतिनिधींची विशेष बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत ‘इमिग्रेशन ॲण्ड फॉरेनर्स अधिनियम २०२५’ मधील तरतुदींची माहिती देत शाळा प्रशासनाने सुरक्षेच्या बाबतीत अधिक सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले. पाचगणीची शैक्षणिक शिस्त आणि सुरक्षितता कायम राखण्यासाठी पोलिस व शाळा प्रशासनाने समन्वयाने काम करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
पाचगणी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दिलीप पवार आणि पोलिस कॉन्स्टेबल सचिन नलवडे यांनी विविध शाळांच्या प्रतिनिधींना मार्गदर्शन केले. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांमध्ये येणाऱ्या- जाणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याची अधिकृत नोंद ठेवणे अनिवार्य असल्याचे सांगण्यात आले. शाळांच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर २४ तास सुरक्षा रक्षक असावा, तसेच संपूर्ण परिसर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या निगराणीखाली ठेवावा, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. अनोळखी व्यक्तींना शाळा परिसरात प्रवेश देऊ नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
पाचगणी हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण केंद्र असल्याने येथे परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे शाळेत प्रवेश घेतलेल्या प्रत्येक परदेशी विद्यार्थ्याचा पासपोर्ट, व्हिसा आणि स्थानिक पत्त्याची माहिती तातडीने पोलिस ठाण्याला कळवणे बंधनकारक असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, बसचालक आणि क्लीनर यांचे पोलिस पडताळणी करून घेणे ही शाळा व्यवस्थापनाची जबाबदारी असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बसची कागदपत्रे वैध असावीत, तसेच बसमध्ये सर्व सुरक्षा नियमांचे पालन होणे आवश्यक असल्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
डिजिटल युगात विद्यार्थ्यांनी सोशल मीडियाचा वापर जबाबदारीने करावा, जातीय किंवा धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या पोस्ट टाळाव्यात, यासाठी शाळांनी विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करावे, असे आवाहन सचिन नलवडे यांनी केले, तसेच सायबर गुन्हे, अंमली पदार्थांचे दुष्परिणाम आणि रॅगिंगसारख्या प्रवृत्तींविरुद्ध विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी शाळेच्या परिसरात ‘११२’ हा हेल्पलाइन क्रमांक आणि इतर महत्त्वाचे संपर्क क्रमांक ठळकपणे प्रदर्शित करावेत, असेही सांगण्यात आले.
पाचगणी : सर्व शाळा प्रशासन प्रतिनिधींना मार्गदर्शन करताना दिलीप पवार. (रविकांत बेलोशे ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
