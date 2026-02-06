आयुष्यात मेहनतीलाच सर्वात जास्त महत्त्व पंतप्रधान मोदींचा ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना सल्ला <Br>
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ६ः ‘‘स्वप्न न बघणे गुन्हा आहे. पण स्वप्नांबद्दल बोलत बसणे किंवा ती गुणगुणत राहणे कधीही उपयोगाचे ठरत नाही. त्यामुळे आयुष्यात कर्माला म्हणजेच मेहनतीला सर्वात जास्त महत्त्व द्यावे लागते. मी आज ज्या ठिकाणी आहे, तिथेच मला यश मिळवायचे आहे. ते मिळाल्यावरच पुढे जाता येते,’’ असा सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना केला.
‘परीक्षा पे चर्चा’च्या नवव्या आवृत्तीत देशभरातून आलेल्या विद्यार्थ्यांशी पंतप्रधान मोदी यांनी ७, लोककल्याण मार्ग निवासस्थानी चर्चा केली. चर्चेपूर्वी त्यांनी मुलांच्या गळ्यात आसामचे गमछे घातले आणि नंतर त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देताना अभ्यास, जीवनकौशल्ये, आत्मविश्वास आणि देशभक्ती याबाबत मार्गदर्शन केले. पंतप्रधानांनी दिलेले सल्ले प्रेरणादायी, व्यावहारिक आणि विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढवणारे होते.
ते म्हणाले, ‘‘परीक्षेत मिळालेल्या गुणांचे महत्त्व फार काळ टिकणारे नसते. म्हणून आपले मन फक्त गुणांशी जोडण्याऐवजी माझे आयुष्य कुठे पोहोचले आहे याकडे लक्ष द्यायला हवे. स्वतःला सतत तपासत राहिले पाहिजे. फक्त वर्गात किंवा परीक्षा वर्गामध्ये नाही, तर आयुष्यभर स्वतःची कसोटी घेत राहिली पाहिजे. फक्त पाहत राहिल्याने काही मिळत नाही. झाडावर चढायचे असेल आणि आपण फक्त आंब्यांकडेच पाहत राहिलो, तर आंबा हातात येत नाही. तो तोडण्यासाठी प्रत्यक्ष कृती करावी लागते.’’
पंतप्रधान मोदी यांचे मार्गदर्शन
अभ्यासाची पद्धत
- प्रत्येकाची खाण्याची सवय वेगळी असते, तसेच प्रत्येकाचा अभ्यास करण्याची पद्धतही वेगळी असतो. विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या अभ्यासपद्धतीवर विश्वास ठेवावा. मात्र इतरांच्या सूचना ऐकाव्यात आणि योग्य वाटल्यास स्वतःच्या अनुभवानुसार बदल करावे.
शिक्षकांच्या वेगाशी ताळमेळ
शिक्षकांची शिकवण्याचा वेग जास्त वाटत असेल तर स्वतः पुढाकार घेऊन अभ्यास करणे हा उत्तम उपाय आहे. शिक्षक पुढे काय शिकवणार आहेत याची आधीच माहिती घ्यावी. गुगलवर शोध घ्यावा आणि मित्रांशी चर्चा करून तयारी करावी. यामुळे विषयाबद्दल उत्सुकता वाढते आणि वर्गात शिकवलेले अधिक चांगल्या प्रकारे समजते.
कौशल्य आणि गुण यांचा समतोल
गुण आणि कौशल्य यामध्ये समतोल असणे गरजेचे आहे. जीवनकौशल्ये आणि व्यावसायिक कौशल्ये दोन्हीही महत्त्वाची आहेत. ज्ञानाशिवाय कोणतेही कौशल्य विकसित होत नाही. शिक्षण आणि कौशल्य हे एकमेकांशी घट्ट जोडलेले आहेत.
परीक्षेचा तणाव आणि गुण
विद्यार्थ्यांनी फक्त गुणांवर लक्ष केंद्रित न करता संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व विकासावर भर द्यावा. परीक्षा म्हणजे आयुष्याची तयारी आहे, शेवट नाही. केवळ काही वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकेच्या स्वरूपावर अवलंबून न राहता संपूर्ण अभ्यासक्रम नीट समजून घ्यावा.
मोठी स्वप्ने आणि त्यांची पूर्तता
स्वप्ने पाहणे चुकीचे नाही, पण ती पूर्ण करण्यासाठी मेहनत करावी लागते. आदर्श व्यक्तींची चरित्रे वाचावी, त्यांच्या संघर्षाचा अभ्यास करावा आणि ध्येयाकडे जाण्यासाठी छोटी पण ठोस पावले टाकावी. स्वप्नांची जाहिरात न करता ती लिहून ठेवावीत आणि त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा योग्य वापर
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून आपली क्षमता वाढवावी. तयार उत्तरे थेट वापरण्यापेक्षा चांगल्या पुस्तकांच्या आणि संदर्भांच्या सूचना घ्याव्यात आणि ती पुस्तके प्रत्यक्ष वाचावीत.
विकसित भारत २०४७
भारताच्या स्वातंत्र्याला २०४७ मध्ये १०० वर्षे पूर्ण होतील, तेव्हा आजचे विद्यार्थी ३५ ते ४० वर्षांचे असतील. त्या काळात भारत विकसित राष्ट्र बनावे म्हणून स्वदेशी वस्तूंचा वापर, स्वच्छतेची सवय आणि कर्तव्यपालन यावर पंतप्रधानांनी विशेष भर दिला.
व्यावहारिक सल्ले
- वेळेचे नियोजन करण्यासाठी रात्री डायरीत दुसऱ्या दिवसाची कामे लिहावीत आणि दिवसभरात ती पूर्ण झाली का ते तपासावे
- परीक्षेत घाबरल्यास काही क्षण खोल श्वास घ्यावा
- मित्रांबरोबर चर्चा करून अभ्यास करावा
- गेमिंगची आवड असल्यास भारतीय पुराणकथा किंवा इतिहासावर आधारित गेम तयार करण्याचा विचार करावा
