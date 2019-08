आवडत्या कॉलेजला अॅडमिशन न मिळाल्याने विद्यार्थ्याची आत्महत्या

पुणे : आवडत्या महाविद्यालयात प्रवेश न मिळाल्याने बारावीच्या विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना जनता वसाहत येथे मंगळवारी रात्री घडली. याप्रकरणी दत्तवाडी पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. दरम्यान, प्रवेश न देणाऱ्या महाविद्यालयावर कारवाई करा, अशी मागणी मुलाच्या वडिलांनी केली आहे. आकाश सदाफुले (वय 18, रा. जनता वसाहत) असे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. आकाशला अकरावीत 85 टक्के पडले आहेत. त्याला बारावीला पर्वती भागातील एका नामांकित महाविद्यालयात प्रवेश हवा होता. त्यासाठी त्याने अर्ज केला होता. तेथे त्याला प्रवेश न मिळाल्याने नैरश्‍यातून त्याने मंगळवारी रात्री बारा वाजता गळफास घेऊन आत्महत्या केली. याबाबत आकाशच्या वडिलांनी या घटनेस महाविद्यालयाला जबाबदार धरले आहे. याबाबत चौकशी करून, पुढील कारवाई केली जाईल, असे वरिष्ठ निरीक्षक देविदास घेवारे यांनी सांगितले.



