विद्यार्थ्यांनी परीक्षार्थी न होता ज्ञानार्थी व्हावे : ॲड. अजित विग्ने
केत्तूर (ता. करमाळा) : निरोप समारंभावेळी मनोगत व्यक्त करताना विद्यार्थिनी राधिका देशमुख.
केत्तूर, ता. १६ ः विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी अभ्यास न करता, तो आपल्या आयुष्यात कसा उपयुक्त ठरेल, यासाठी विचार करावा. विद्यार्थ्यांनी केवळ परीक्षार्थी न राहता ज्ञानार्थी बनावे, असे प्रतिपादन पंचायत समितीचे सदस्य ॲड.अजित विघ्ने यांनी केले.
केत्तूर न. २ ( ता.करमाळा) येथील नेताजी सुभाष विद्यालय व ज्युनिअर महाविद्यालयाच्या इयत्ता दहावी व बारावीच्या शुभचिंतन व निरोप समारंभ कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावळी अध्यक्षस्थानी केंद्रप्रमुख विकास काळे होते. प्रास्ताविक मुख्याध्यापक काशिनाथ जाधव यांनी केले.
माजी सरपंच उदयसिंह मोरे-पाटील म्हणाले, विद्यार्थ्यांचे उज्वल भविष्याला आकार देणारा हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असून, सर्वांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून ही परीक्षा द्यावी. ही परीक्षा सर्वांसाठी सोपी जाऊन विद्यार्थी निश्चितच उत्तम गुणप्राप्ती करतील अशा शुभेच्छा दिल्या. यावेळी शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष ॲड. संतोष निकम, पत्रकार राजाराम माने, सर्जेराव राऊत, पंडित माने, राजेश कानतोडे, लक्ष्मण महानवर, बबन साळवे तसेच विद्यार्थ्यांचे पालक उपस्थित होते.
यावेळी विद्यार्थ्याकडून श्रेया येडे, राधिका देशमुख, वैशाली चव्हाण यांनी मनोगत व्यक्त केले. तर प्रा. काशिनाथ धस व विकास काळे यांनी
विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या व परीक्षेसाठी सूचना दिल्या. सूत्रसंचालन किशोर जाधवर यांनी तर आभार रामचंद्र मदने यांनी मानले.
