‘कमी खर्चात करणार ड्रोन उपलब्ध’
पिरंगुट, ता. १७ : संत तुकाराम साखर कारखान्याच्या वतीने शेतकऱ्यांना उसाचे बियाणे चांगल्या प्रतिचे देऊ. शेतकऱ्यांनी ड्रोनद्वारे औषध फवारणी करावी. त्यासाठी कारखान्याकडून ड्रोन कमी खर्चात उपलब्ध करून देणार आहोत. त्यामुळे जास्तीत शेतकऱ्यांनी उसाची लागवड करावी. शेतकऱ्यांना ऊस लागवडीसाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी तसेच योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी कारखान्याचे संचालक, तज्ज्ञ शास्त्रज्ञ यांचा गट करून एकावेळी चार गावे याप्रमाणे नियोजन करणार आहोत, असे आवाहन संत तुकाराम साखर कारखान्याचे संचालक दत्तात्रेय उभे यांनी केले.
कारखान्याच्या वतीने ‘संचालक आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत मुठा (ता.मुळशी) येथील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आयोजित केलेल्या शेतकरी मेळाव्यात उभे बोलत होते. येथील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात पार पडलेल्या या मेळाव्याची सुरुवात विठ्ठल रुक्मिणीच्या मूर्तींना पुष्पहार अर्पण करून व दीपप्रज्वलनाने झाली.
यावेळी दत्तात्रेय उभे यांनी कारखान्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ऊस विकास योजना व धोरणे संदर्भात अधिक माहिती दिली. यावेळी पाडेगाव येथील मध्यवर्ती ऊस संशोधन केंद्रातील प्रमुख शास्त्रज्ञ (निवृत्त) डॉ. भरत रासकर यांनी खोडवा व्यवस्थापन, सेंद्रिय खताचे महत्त्व, आधुनिक ऊस उत्पादन तंत्रज्ञान, ऊस रोपे लागवड, ऊस जाती, एकात्मिक खत व्यवस्थापन व कीड व्यवस्थापन या संदर्भात शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी कारखान्याचे संचालक राजेंद्र कुदळे, लक्ष्मण भरेकर तसेच शेतकरी उपस्थित होते.
