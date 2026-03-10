हुंड्यासाठी छळ केल्यानेच विवाहितेची आत्महत्या
हुंड्यासाठी छळामुळेच
विवाहितेची आत्महत्या
आईच्या तक्रारीनंतर पतीसह चौघांवर गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
बार्शी शहर, ता. १० : देवगाव (ता. बार्शी) येथे गरोदर असलेल्या विवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी (ता. ७) सायंकाळी घडली होती. या प्रकरणात हुंड्यासाठी छळ केल्यामुळेच मुलीने आत्महत्या केल्याचा आरोप आईने पोलिसांत केल्याने पतीसह सासू, सासरे आणि नणंद यांच्याविरुद्ध बार्शी तालुका पोलिसांत सोमवारी (ता. ९) रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी समिना सलीम मुलाणी (रा. कुर्डुवाडी, ता. माढा) यांची मुलगी अलिशा (वय १९) हिचा विवाह देवगाव येथील दौलत अस्लम मुलाणी याच्यासोबत ४ मे २०२५ रोजी झाला होता. विवाहावेळी मानपानासह संसारोपयोगी साहित्य देण्यात आले होते. मात्र नंतर ‘लग्नात मानपान कमी झाला’ असे सांगत माहेरहून टीव्ही, फ्रीज व सोन्याची अंगठी आणण्याची मागणी पती दौलत, सासू बैतुलबी, सासरे व नणंद हीना यांनी केल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे.
मागील आठवड्यात मंगळवारी (३ मार्च) अलिशाची आई समिना मुलाणी तिला भेटण्यासाठी देवगाव येथे आली असता पतीने मारहाण केल्याचे तसेच अंगावरील जखमाही तिने आईला दाखवल्या होत्या. सासरकडून मानसिक त्रास होत असल्याचेही अलिशाने सांगितले होते. त्यावेळी आईने माहेरी येण्यास सांगितले असता अलिशाने नकार दिल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.
दरम्यान, शनिवारी (ता. ७) अलिशाने घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सुरवातीला आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. मात्र आईच्या तक्रारीनंतर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक भालेराव करत आहेत.
