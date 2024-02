Nikhil Wagle : सोशल मीडियावरून आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केल्याप्रकरणी निखिल वागळेंविरुद्ध देवधर यांची तक्रार

sunil deodhar complaint against nikhil wagle for spreading objectionable content on social media pm modi and lal krishna advani Sakal

सकाळ वृत्तसेवा Pune News : भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत सोशल मीडियावरून आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केल्याप्रकरणी पत्रकार निखिल वागळे यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत भाजपचे राष्ट्रीय नेते सुनील देवधर यांनी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. भाजप नेते सुनील देवधर यांनी माझ्याविरुद्ध विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात केलेल्या तक्रारीत काही दम नाही. निर्भय बनोच्या पुण्याच्या सभेत अडथळा आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. मला अटक झाली तरी सभा होणारच!



असीम सरोदे माझे वकील आहेत. या खोट्या तक्रारीविरुद्ध आम्ही कायदेशीर मार्गाने लढू. तुमचा… — nikhil wagle (@waglenikhil) February 7, 2024 वागळे यांनी जाणीवपूर्वक जातीय तेढ निर्माण होणारे वक्तव्य करून अडवानी, मोदी यांच्यासह राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचाही अवमान केल्याचा आरोप देवधर यांनी तक्रारीत केला आहे. ‘‘अडवानी यांना ‘भारतरत्न’ पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर वागळे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पंतप्रधान मोदी आणि अडवानी यांच्याविरोधात गरळ ओकणारे विधान केले. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदींची प्रतिमा मलिन करण्याच्या आणि देशात धार्मिक, जातीय तेढ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने वागळे यांनी हे ट्वीट केले आहे. सामाजिक सलोखा व कायदा सुव्यवस्थेला धक्का लावण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. वागळेंवर तत्काळ गुन्हा दाखल करावा,’’ असे देवधर यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. ‘‘माझ्याविरुद्ध भाजप नेते सुनील देवधर यांनी पुणे पोलिसांत तक्रार केली आहे. देशात अघोषित आणीबाणी आहे. माझ्या वक्तव्याबाबत मी ठाम आहे. मला अटक झाली तरी ‘निर्भय बनो’ आंदोलनाबाबत नऊ फेब्रुवारी रोजी सभा होणारच. लडेंगे, जीतेंगे,’’ अशी प्रतिक्रिया पत्रकार वागळे यांनी सोशल मीडिया ‘एक्स’वर व्यक्त केली आहे.