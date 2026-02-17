याचिकांतील एआय वापरावरून सरन्यायाधीश चिंतीत
याचिकांतील एआय वापरावरून
सरन्यायाधीश चिंतित
न्यायालयीन प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १७ ः कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) माध्यमातून याचिका तयार करत त्या दाखल करणाऱ्या वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी फटकारले आहे. ‘‘एआय निर्मित याचिकांमध्ये बनावट आदेशांचा संदर्भ आणि तशीच उदाहरणे दिली जात आहेत. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे मदत होऊ शकते पण चुकीचे निर्णय आणि उदाहरणे देणे न्याय व्यवस्थेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे,’’ असा इशारा सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमल्या बागची आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने दिला.
कोणत्याही कायद्याच्या पुस्तकात नसलेल्या ‘मर्सी विरुद्ध मॅनकाईंड’ नावाच्या खटल्याचा संदर्भ एका याचिकेत देण्यात आला होता, असे सांगत काही वकील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा हवाला तर देतात पण त्यातील काही मुद्दे पूर्णपणे चुकीचे अथवा काल्पनिक असतात, असे निरीक्षण न्या. नागरत्ना यांनी सुनावणी दरम्यान नोंदवले.
‘‘काही वकील एआयच्या मदतीने याचिका बनवत आहेत. तंत्रज्ञानाची मदत घेणे चुकीचे नाही, मात्र युक्तिवादासाठी देण्यात आलेला प्रत्येक तर्क आणि त्याचा कायदेशीर संदर्भ याची पडताळणी होणे गरजेचे आहे. अधिकृत स्रोतांपासून माहिती घेणे ही वकील आणि न्यायाधीशांची जबाबदारी आहे. ‘एआय’च्या माध्यमातून बनलेल्या कंटेटचा तपासाशिवाय वापर केला जाऊ नये. एआय हे मानवी तपासाचा पर्याय होऊ शकत नाही. न्याय केवळ नियमांच्या आधारे नाही तर संवेदना, अनुभव आणि विवेकाच्या आधारे दिला जातो. चुकीच्या माहितीच्या आधारावर दाखल होणाऱ्या याचिका सहन केल्या जाणार नाहीत,’’ असा इशारा सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी दिला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.