‘एसआयआर’ बाबात आक्षेपांसाठी मुदतवाढ
‘एसआयआर’ बाबत आक्षेपांसाठी मुदतवाढ
पश्चिम बंगालमधील प्रक्रियेसाठी न्यायालयाने दिली आठवड्याची मुदतवाढ
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ९ ः पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरपडताळणी मोहिमेअंतर्गत (एसआयआर) आक्षेप दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एका आठवड्याची मुदतवाढ दिली आहे. आक्षेप दाखल करण्यासाठी आधी १४ फेब्रुवारी ही तारीख देण्यात आली होती. त्यानंतर आता एका आठवड्यासाठी मुदत वाढवण्यात आली आहे. ‘एसआयआर’ प्रक्रिया सोपी करण्याच्या दृष्टीने तसेच याचिकाकर्त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यावर उपाय म्हणून काही अंतरिम निर्देश जारी केले जात असल्याचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाकडून सोमवारी सांगण्यात आले.
पश्चिम बंगालमध्ये राबविल्या जात असलेल्या ‘एसआयआर’ मोहिमेत त्रुटी असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अलीकडेच न्यायालयात स्वत: उपस्थित राहून युक्तिवाद केला होता. बॅनर्जी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेशिवाय तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन आणि डोला सेन यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. युक्तिवादात ताळमेळ नसल्याचे सांगत सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली. ‘‘सर्वजण एकत्र बोलत राहिले आणि एक दुसऱ्याच्या म्हणण्याचे खंडन करत राहिले तर सुनावणी करणे कठीण होऊन जाईल. तुम्ही धान्य बाजारात बसला नाहीत तर न्यायालय क्रमांक ‘ मध्ये बसला आहात. एक-एक करून बोला अन्यथा बाहेर काढले जाईल,’’ असे कोरडे सूर्यकांत यांनी ओढले.
साडेआठ हजार पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांची आता तैनाती करण्यात आली आहे. हे पाऊल आधीच उचलले गेले असले तर त्याला मंजुरी मिळाली असती. यावर निवडणूक आयोगाने ग्रुप बी अधिकाऱ्यांची कधी मागणीच केली नाही अथवा याबाबत औपचारिक विनंती केली नसल्याचे राज्याची बाजू मांडताना ॲड.. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले. केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यघटना सर्वांवर समान स्वरूपात लागू होते, असे सांगितले. निवडणूक अधिकाऱ्यांवर हल्ले होत असून आयोगाला धमकावले जात असल्याची बाबही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.