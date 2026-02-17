वाई:-आंतरविद्याशाखीय संशोधन हीच शाश्वत प्रगतीची गुरुकिल्ली-मदन भोसले.किसन वीर महाविद्यालयात एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषद संपन्न.
संशोधन हीच शाश्वत प्रगतीची गुरुकिल्ली
मदन भोसले; वाईच्या किसन वीर महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय परिषद
वाई, ता. १७ : आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनातूनच समाजाच्या सर्वांगीण व शाश्वत विकासाचा मार्ग सापडतो. संशोधन हीच शाश्वत प्रगतीची गुरुकिल्ली आहे, असे प्रतिपादन जनता शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष मदन भोसले यांनी केले.
वाईच्या किसन वीर महाविद्यालयात ‘इंटरडिसीप्लिनरी अप्रोचेस इन सायन्स, इंजिनिअरिंग ॲण्ड टेक्नॉलॉजी’ या विषयावर आयोजित एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. परिषद महाविद्यालयातील सायन्स शाखा, संशोधन व विकास कक्ष आणि अंतर्गत दर्जा हमी कक्ष तसेच एरोजेल मटेरिअल रिसर्च सेंटर, यौनसाई विद्यापीठ, दक्षिण कोरिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आली होती.
अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डॉ. गुरुनाथ फगरे होते. कार्यक्रमास बीजभाषक सी-मेट पुणेचे शास्त्रज्ञ डॉ. सुधीर अरबुज, सचिव डॉ. जयवंत चौधरी, उपप्राचार्य डॉ. विनोद वीर, समन्वयक डॉ. ज्ञानदेव झांबरे, समन्वयक डॉ. शिवाजी कांबळे व संशोधन, विकास कक्षाचे संचालक डॉ. संदीप वाटेगावकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
श्री. भोसले म्हणाले, ‘‘संस्थेचे ध्येय नेहमीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, संशोधन संस्कृती आणि सर्वांगीण विकास घडवणे हे राहिले आहे. विद्यार्थ्यांना केवळ नोकरीसाठी नव्हे, तर ज्ञाननिर्मितीतील नेतृत्वासाठी तयार करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. ही परिषद त्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.’’
प्राचार्य डॉ. फगरे यांनी आंतरविद्याशाखीय संशोधन कशासाठी करायला हवे, हे उदाहरणातून स्पष्ट केले.
शास्त्रज्ञ डॉ. सुधीर अरबुज, साधनव्यक्ती म्हणून हिरोशिमा विद्यापीठाचे प्रा. डॉ. अकिओ किमुरा याचबरोबर शिवाजी विद्यापीठाचे प्रा. शास्त्रज्ञ डॉ. के. वाय. राजपुरे व केबीपी विद्यापीठ, साताऱ्याचे रिसर्च डायरेक्टर डॉ. एस. एच. मुजावर हे उपस्थित होते.
डॉ. ज्ञानदेव झांबरे यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. संदीप वाटेगावकर, प्रा. राजेश्वरी कामटे आणि डॉ. तृप्ती शिंदे यांनी ओळख करून दिली. प्रा. रेश्माबानो मुलाणी यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. शिवाजी ताटे यांनी आभार मानले. परिषदेत देश-विदेशातील ४५० हून अधिक संशोधकांनी सहभाग नोंदवला.
----------------------------
07598
वाई : परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना मदन भोसले. त्या वेळी डॉ. सुधीर अरबुज व इतर मान्यवर.
-----------------------------
