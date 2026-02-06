तक्रारवाडीच्या सरपंचपदी शरद वाघ बिनविरोध
भिगवण, ता. ६ ः तक्रारवाडी (ता. इंदापूर) ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी शरद संपतराव वाघ यांची बिनविरोध निवड करण्यात आल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मंडल अधिकारी लक्ष्मीकांत मुळे यांनी जाहीर केले.
तक्रारवाडी (ता. इंदापूर) ग्रामपंचायतीच्या सरपंच प्राजक्ता सचिन वाघ यांनी निवडीवेळी ठरलेला कालावधी पूर्ण केल्यानंतर राजीनामा दिल्यामुळे सरपंचपद रिक्त होते. रिक्त जागेच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मंडल अधिकारी लक्ष्मीकांत मुळे यांनी ग्रामपंचायत सदस्यांची बैठक आयोजित केली होती. यावेळी सरपंच पदासाठी अर्ज दाखल करण्याच्या निर्धारित वेळेत शरद संपतराव वाघ यांचा एकमेव अर्ज आल्यामुळे त्यांची सरपंचपदी बिनविरोध निवड करण्यात आल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी मुळे यांनी सांगितले. निवडीनंतर नूतन सरपंच शरद वाघ यांचा ग्रामस्थांच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
