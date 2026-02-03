ॲट्राॅसिटीच्या गुन्ह्यातील आरोपींना ताब्यात घेण्यासाठी गेलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना आरोपींकडून गोंधळ घालून धक्काबुक्की ; टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
संशयित आरोपींकडून पोलिस अधिकाऱ्यांना धक्काबुक्की
चौभेपिंपरी येथील घटना; टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
टेंभुर्णी, ता. ३ : अनुसूचित जाती जमाती कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी) गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींना ताब्यात घेण्यासाठी गेलेले टेंभुर्णी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, पोलिस उपनिरीक्षक व त्याच्या पथकावर तीन आरोपींनी संगनमताने हुज्जत घातली व पोलिस उपनिरीक्षकांना उचलून जमिनीवर खाली पाडून धक्काबुक्की केली. माढा तालुक्यातील चौभेपिंपरी येथे मंगळवारी पहाटे अडीच ते तीन वाजण्याच्या दरम्यान ही घटना घडली. याप्रकरणी तीन जणांविरुद्ध टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अक्षय भगवान जाधव, अमर भगवान जाधव, सागर भगवान जाधव (तिघेही रा. जाधववस्ती, चौभे-पिंपरी, ता. माढा) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. अक्षय जाधव, अमर जाधव व सागर जाधव यांच्या विरोधात टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. या गुन्ह्याचा अनुषंगाने आरोपींना ताब्यात घेण्यासाठी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गणेश चौधरी व पोलिस उपनिरीक्षक प्रशांत मदने हे पथकासह आरोपींच्या घरासमोर गेले होते. यावेळी आरोपींनी पोलिसांशी हुज्जत घालून गोंधळ घातला. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक चौधरी व पोलिसांना ढकलाढकली केली. अमर जाधव याने चौधरी यांच्या गळ्याला पकडून ढकलून दिले. अक्षय जाधव याने पोलिस उपनिरिक्षक मदने यांच्या शर्टला पकडून त्यांना उचलून खाली जमिनीवर पाडले. यामध्ये त्यांच्या शर्टाची बटने तुटली असून मुका मार लागला आहे. अमर जाधव याने तेथे पडलेली लहान मुलांची सायकल उचलून सहाय्यक पोलिस निरीक्षक चौधरी व पोलिसांना फेकून मारण्याचा प्रयत्न केला. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गणेश चौधरी यांनी फिर्याद दिली असून तपास पोलिस निरीक्षक नारायण पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक रोहित पवार हे करीत आहेत.
