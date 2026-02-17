विद्यार्थ्यांनी तंत्रज्ञानावर आधारित कौशल्याधिष्ठित शिक्षण घ्यावे : मल्लिनाथ कल्याणशेट्टी, कल्याणशेट्टी विद्यालयातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांना निरोप
अक्कलकोट ः येथील सौ. सुरेखा कल्याणशेट्टी विद्यालयात निरोप समारंभावेळी दहावीच्या विद्यार्थ्यांसोबत मल्लिनाथ कल्याणशेट्टी व मान्यवर.
सकाळ वृत्तसेवा
अक्कलकोट, ता. १७ ः शिक्षण, उद्योग, आरोग्य व शेती क्षेत्रांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी पारंपरिक शिक्षणासोबतच तंत्रज्ञानावर आधारित कौशल्याधिष्ठित शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे तरच भविष्यकाल उज्ज्वल होईल, असे प्रतिपादन मल्लिनाथ कल्याणशेट्टी यांनी केले.
महर्षी विवेकानंद समाजकल्याण संस्था संचलित सौ. सुरेखा कल्याणशेट्टी विद्यालयातील इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या निरोप समारंभ कार्यक्रमात ते बोलत होते. व्यासपीठावर ज्युनिअर विभाग प्रमुख पूनम कोकळगी, सेमी इंग्लिश विभाग प्रमुख रूपाली शहा, मुख्याध्यापक मलकप्पा भरमशेट्टी, पर्यवेक्षक सूर्यकांत रुगे उपस्थित होते. प्रास्ताविक वैष्णवी डोंमनाळे यांनी केले.
कल्याणशेट्टी म्हणाले, आयटीआय, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा अभ्यासक्रम आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना अल्पकालावधीत रोजगारक्षम बनवतात. इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल, ऑटोमोबाईल, फॅशन डिझाईन, हॉटेल मॅनेजमेंट, पर्यटन, आरोग्य सेवा यासारख्या क्षेत्रांमध्ये देखील चांगल्या संधी उपलब्ध आहेत.
सूत्रसंचालन सौंदर्या खांडेकर यांनी केले तर आभार वैष्णवी टपाले यांनी मानले. यशस्वितेसाठी कल्पना स्वामी, सागर मठदेवरू, मनीषा सुरवसे, रविकिरण दंतकाळे यांनी प्रयत्न केले.
