पुणे - कोरोनावरील लस निर्मितीसाठी नॅनो टेक्‍नॉलॉजीच्या माध्यमातून लस विकसित करणे शक्‍य असल्याचा अभ्यास कॅलिफोर्निया विद्यापीठ सॅन डिएगो येथील नॅनो इंजिनिअरिंग विभागाच्या नॅनो अभियंत्यांनी केला आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा या अभ्यासाबाबतची माहिती नुकतीच ‘नेचर नॅनोटेक्‍नॉलॉजी’ जर्नलमध्ये प्रकाशित करण्यात आली आहे. त्यानुसार विषाणू आणि नॅनोपार्टीकल्स यांचा आकार सामान्यतः एक सारखा असल्यामुळे विषाणूंना नैसर्गिकरित्या आढळणारे नॅनोमेटेरियल्स म्हणून ओळखले जाऊ शकते. त्यामुळे लसीच्या विकासासाठी आणि ‘इम्युनो इंजिनिअरिंग’मध्ये नॅनो टेक्‍नॉलॉजीचा पर्याय उपयुक्त ठरू शकतो. तसेच नैसर्गिक किंवा कृत्रिम नॅनोपार्टीकल्स विषाणूच्या संरचनात्मक वैशिष्ट्यांची नक्कल करण्यास सक्षम असतात. तर रासायनिक जीवशास्त्र, बायोटेक्‍नॉलॉजी आणि नॅनोकेमिस्ट्री ‘नेक्‍स्ट जनरेशन डिझाइनर’ लस तंत्रज्ञानाचा विकास सक्षम करते. लस तंत्रज्ञान विकासाच्या दृष्टीकोनातून, हे एक नवे तंत्रज्ञान म्हणून वापरले जाऊ शकते. तसेच वर्तमान आणि भविष्यातील साथीच्या रोगाचा नाश करण्यासाठी, वेगाने लस शोधून काढणे, त्याचे अधिकाधिक उत्पादन आणि जागतिक वितरण सक्षम करणे, हा या अभ्यासामागचा प्रमुख उद्देश होता. विषाणूला नष्ट करण्यासाठी लस निर्मितीसाठी नॅनोपार्टीकल्स यांचा वापर ‘डिलिव्हरी एजंट’ (वाहक) म्हणून केला जातो. या नॅनोपार्टीकल्सवर विषाणूचा डीएनए, प्रथिने (प्रोटीन) किंवा आरएनए हे प्रतिजन (अँटिजिन) भरण्यात येतात. तसेच त्यांना लसीच्या माध्यमातून शरीरातील पेशींमध्ये पोचवले जाते. या प्रतिजनमुळे शरीरात प्रतिपिंडच्या (अँटिबॉडीझ) निर्मितीस सुरवात होते आणि ते प्रतिजनच्या विरोधात लढण्यास कार्य करते.

- डॉ. धनंजय बोडस, शास्त्रज्ञ, आघारकर संशोधन संस्था Edited By - Prashant Patil

