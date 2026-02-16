बारामतीत वस्त्रोद्योगाच्या भविष्यासाठी राष्ट्रीय परिसंवाद
माळेगाव, ता. १६ : बारामती-शारदानगर येथे वस्त्रोद्योगाच्या बदलत्या प्रवाहावर आणि शाश्वत भविष्यासाठी आवश्यक नवकल्पनांवर व्यापक चर्चा घडवून आणणारी राष्ट्रीय परिषद शनिवारी (ता. १४) उत्साहात पार पडली. ‘भविष्यातील कापड : नैसर्गिक व जैव-आधारित संसाधनांच्या सहाय्याने वस्त्रोद्योग निर्मितीतील प्रगती,’ या विषयावरील या परिषदेला देश-विदेशातील शिक्षणतज्ज्ञ, संशोधक आणि उद्योगक्षेत्रातील मान्यवरांचा प्रतिसाद मिळाला.
शारदानगरची ही परिषद सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी यांच्या गुणवत्ता सुधार योजनेअंतर्गत शारदाबाई पवार महिला आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेजच्या गृहविज्ञान विभाग व सोसायटी ऑफ डायर्स ॲण्ड कलरिस्ट एज्युकेशन चॅरिटी (एसडीसी) यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी प्रा. डॉ. ज्ञानदेव मस्के यांनी वस्त्रोद्योगाचा देशाच्या आर्थिक विकासातील मोलाचा वाटा अधोरेखित केला. कापूस, भांग व ज्यूट यांसारख्या पारंपरिक तंतूंचे महत्त्व सांगताना त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने उद्योगात नवकल्पना राबविण्याची गरज व्यक्त केली. एसडीसीचे अध्यक्ष संदीप सिंह यांनी उद्योग-शिक्षण सहकार्य अधिक दृढ करण्यावर भर दिला.
अँग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या सचिव सुनंदा पवार यांनी ‘फास्ट फॅशन’मुळे पारंपरिक आणि हस्तनिर्मित वस्त्रव्यवसायावर होणारे परिणाम अधोरेखित केले. नैसर्गिक तंतू आणि रंगांचा वापर वाढवणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. परिषदेत भारतीय वस्त्रपरंपरेचा समृद्ध इतिहास आणि लुप्त होत चाललेल्या कौशल्यांचे जतन यावरही सखोल चर्चा झाली.
या परिषदेच्या निमित्ताने सादर झालेल्या संशोधन पत्रिकांच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. परंपरा, तंत्रज्ञान आणि शाश्वत विकास यांचा संगम घडवून आणत बारामतीत झालेली ही परिषद वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी दिशादर्शक ठरल्याची भावना या परिषदेच्या प्रमुख गीता कॅस्टॅलिनो यांनी व्यक्त केल्या. याप्रसंगी प्राचार्य डॉ. श्रीकुमार महामुनी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.