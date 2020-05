राजगुरुनगर परिसरात उद्यापासून अशी आहेत बंधने... 

राजगुरुनगर (पुणे) : खेड तालुक्‍यातील राजगुरूनगरलगतच्या राक्षेवाडीत कोरोनाबाधित आढळल्याने राक्षेवाडी आणि राजगुरुनगरचे दोन वॉर्ड "कंटेनमेंट झोन' म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. तसेच, संपूर्ण राजगुरुनगर "बफर झोन' म्हणून जाहीर करण्यात आले असून, उद्यापासून (ता. 16) शहर लॉकडाउन राहणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. शिरूरकरांची चिंता वाढली...उद्यापासून पाच दिवस "जनता कर्फ्यू' राक्षेवाडी आणि राजगुरुनगरचे 2 आणि 3 नंबर हे जवळपास दोन वॉर्ड कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी अत्यावश्‍यक सेवासुद्धा बंद राहणार आहेत. लोकांना जीवनावश्‍यक गोष्टी घरपोच दिल्या जातील. राजगुरुनगर शहर "बफर झोन' झाल्याने अत्यावश्‍यक सेवा म्हणजे औषधे, किराणा, भाजीपाला वगळता इतर सर्व दुकाने बंद राहणार आहेत. आंबेगावकरांनो, अफवांवर विश्‍वास ठेवू नका...ही आहे वस्तुस्थिती... कोरोनाबाधित आढळल्याच्या पार्श्वभूमीवर आमदार दिलीप मोहिते, उपविभागीय अधिकारी संजय तेली, उपविभागीय पोलिस अधिकारी गजानन टोम्पे, तहसीलदार सुचित्रा आमले पाटील, मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप, पोलिस निरीक्षक अरविंद चौधरी यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा कोरोनाबाधिताच्या संपर्कात आलेले 12 जणांपैकी घरातील पाचजण जहॉंगीर रुग्णालयात आणि त्यांच्या जवळून संपर्कात आलेले औंध उरो रुग्णालयात "हाय रिस्क' म्हणून दाखल करण्यात आले आहेत. त्यांची पत्नी काम करीत असलेल्या उद्योगातील 28 जणी आणि इमारतीतील 22 सदनिकांमधील 87 लोकांना होम क्वारंटाइन करण्यात आले आहे. कंटेनमेंट झोनमध्ये एसटी स्थानकाच्या पूर्वेकडील आणि पाबळ रोडच्या उत्तरेकडील क्षेत्र असून, साधारणपणे अडीच तीन हजार कुटुंबे आहेत. दरम्यान, संबंधित कोरोनाबाधिताची पत्नीही आजारी असल्याची माहिती मिळाली आहे.

