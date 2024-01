Pune Crime News : तरुणीचा अश्लील व्हिडिओ प्रसारित करणाऱ्या आरोपीला गोव्यातून अटक

threat of viral abuse video of young girl accused arrested from goa crime police esakal

सकाळ वृत्तसेवा Pune News : तरुणीचा अश्लील व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित करणाऱ्या आरोपीला सहकारनगर पोलिसांनी गोव्यातून अटक केली. न्यायालयाने आरोपीला पोलिस कोठडी सुनावली आहे. विनय मारुती शेकापुरे (वय २३, रा. पणजी, गोवा, मूळ रा. मुखेड, जि. नांदेड) असे अटक केलेल्या संशयिताचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी शेकापुरेने त्यांच्यात ब्रेकअप झाल्याचा राग मनात धरून तरुणीला अश्लील व्हिडिओ कॉल करण्यास भाग पाडले. तो रेकॉर्ड केलेला व्हिडिओ इन्स्टाग्राम आणि यू ट्यूबवर बनावट आयडी तयार करून प्रसारित केला. या प्रकरणी पीडित तरुणीने सहकारनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. याबाबत पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषण केल्यानंतर आरोपी गोव्यातील पणजी येथे असल्याची माहिती मिळाली. परिमंडळ दोनच्या पोलिस उपायुक्त स्मार्तना पाटील, सहायक आयुक्त नंदिनी वग्यानी आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुरेंद्र माळाळे यांच्या सूचनेनुसार पोलिस उपनिरीक्षक राहुल खंडाळे, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक सोपान नावडकर, पोलिस अंमलदार अमोल पवार, नीलेश शिवतरे, सागर सुतकर, निखिल राजीवडे यांनी पणजी येथून आरोपीला ताब्यात घेतले.