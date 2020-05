अज्ञात वाहनाची तिघांना बसली जोरदार धडक... 

आळेफाटा (पुणे) : जुन्नर तालुक्‍यातील आळे येथे आळे- बोरी रस्त्यावर शुक्रवारी (ता. 1) रात्री आठच्या सुमारास अज्ञात वाहनाची दुचाकीला धडक बसून झालेल्या अपघातात दुचाकीवरील दोघे व एक पादचारी, असे तिघे जण जागीच ठार झाले. या अपघाताबाबत आळेफाटा पोलिसांनी माहिती दिली की, आळे येथील आळे- बोरी रस्त्यावर शुक्रवारी रात्री दोघे एका दुचाकीवरून शेतातील काम आटोपून बोरी बुद्रुककडून आळे गावाकडे घरी परतत होते. याचवेळी एक पादचारी रस्त्याच्या कडेने पायी चालला होता. त्यावेळी आळे गावाकडून बोरीकडे भरधाव जाणाऱ्या अज्ञात वाहनाची दुचाकी व पादचाऱ्यास जोरदार धडक बसली. या अपघातात दुचाकीवरील विठ्ठल सयाजी डावखर (वय 58) व विशाल विठ्ठल डावखर (वय 26, दोघेही रा. डावखरवाडी- आळे) आणि पादचारी गणेश पांडुरंग शिंदे (वय 35, रा. आळे) हे तीन जण जागीच ठार झाले. या अपघाताबाबतची खबर संदीप बबन डावखर यांनी आळेफाटा पोलिस ठाण्यात दिली. आळेफाट्याचे पोलिस निरीक्षक टी. वाय. मुजावर यांच्या मार्गदर्शनाखाली फौजदार सतीश डौले तपास करीत आहेत.



Web Title: Three died on the spot in an accident at Ale