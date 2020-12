इंदापूर : पुणे जिल्ह्यात विविध ठिकाणी पेट्रोल पंपांतील पेट्रोल आणि डिझेल चोरणार्‍या टोळीतील तीन आरोपींना स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा पथकाने अटक करून त्यांच्याकडून एक ट्रक, २ कॅन, मेटल कटर पाना, पाईप, मोबाईल असा एकूण १६ लाख ३८ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. दशरथ भीमा काळे ( २१ ), नाना गोविंद पवार ( ५६ ) व अन्य एक ( सर्व रा. तेरखेडा, जि. उस्मानाबाद ) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. पुणे जिल्ह्यात पंपावरील पेट्रोल आणि डिझेल चोरीच्या गुन्ह्यांचा छडा लावण्यासाठी पोलीस अधीक्षक अभिनव देशमुख यांनी स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक पद्माकर घनवट यांचे पथक तयार केले. या पथकाने इंधन चोरी ट्रान्स्पोर्ट व्यवसायातील टोळी करत असल्याचे तसेच सर्व संशयित वारंवार ट्रकमधून माल घेऊन पुणे बाजूस येत असल्याची माहिती काढली. त्यानुसार पथकाने तेरखेडा फाट्यावरील पंपाची टेहळणी केली असता ३ जण संशयास्पद हालचाल करताना दिसल्याने त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्यांनी चोरी केल्याची कबुली दिली. सदर आरोपींवर इंदापूर, वालचंदनगर, नातेपुते तसेच अकलूज पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हे दाखल असून सर्व गुन्ह्यात मिळून एकूण १७ हजार ७१८ लिटर डिझेल म्हणजे १३ लाख ४० हजार रुपये किंमतीची चोरी केल्याची कबुली त्यांनी दिली. सदर कारवाई पोलिस अधिक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, अप्पर पोलिस अधिक्षक मिलिंद मोहिते, उपविभागीय पोलिस अधिकारी नारायण शिरगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक पद्माकर घनवट, शिवाजी ननवरे, दत्तात्रय गिरमकर, अनिल काळे, रविराज कोकरे, उमाकांत कुंजीर, काशीनाथ राजपुरे, विजय कांचन, अभिजित एकशिंगे,जनार्दन शेळके, राजू मोमिन, धिरज जाधव यांनी केली.

