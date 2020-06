सासवडकरांच्या चिंतेत भर, आज सापडले कोरोनाचे एवढे रुग्ण

सासवड (पुणे) : पुरंदर तालुक्यातील सासवड शहरात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत आज आणखी तीनची भर पडली. शहरात चार दिवसांपूर्वीच एकदम चार व दोन दिवसांपूर्वीही चार रुग्ण सापडले होते. तर, आज आणखी तीन रुग्ण सापडले आहेत. त्यामुळे शहरातील नागरिक भयभीत झाले आहे. अजितदादांकडून पवारसाहेबांसमोरच भाजपच्या महापौरांचे कौतुक... सासवड शहरातील रुग्ण संख्या आज 21 वर पोचून पुरंदर तालुक्याचा आकडा 38 वर पोचला आहे.

सासवड शहर कोरोनाचे हाॅट स्पाॅट झाले आहे. एकट्या सासवड शहरातील रुग्ण संख्या 21 वर पोचली व चिंता प्रचंड वाढली आहे. संसर्गाचा धोका आणखी वाढत आहे. सासवडच्या एकुण 21 रुग्ण संख्येत 16 रुग्ण या आठवड्यातील आहेत. म्हणजेच संसर्गाचा वेग वाढल्याचे स्पष्ट आहे. 38 रुग्णांमधील बहुतेक बाधीत रुग्ण हे मुंबई- पुणे कनेक्शनमधीलच आहेत. शरद पवारांनी खडसावल्यानंतर अजित पवार म्हणाले... आज कोरोना पाॅझिटिव्ह रुग्णात पूर्वीच्या जयप्रकाश चौकातील रुग्णाच्या संपर्कातील एक महिला, कोडीत नाक्यावरील एक युवती व लांडगे गल्लीतील एक पीएमपीएमएल कर्मचारी, असे तीनजण आहेत. सासवड शहर पूर्णतः सील झाले तरीही कित्येक लोक निष्कारण फिरताना वा कुठे तरी बैठक मारुन गप्पा मारताना दिसत आहेत. नवे रुग्ण आढळून येत असताना शहरात असलेला लाॅकडाउन कितपत शिथील करावा, या पेचप्रसंगात पालिका प्रशासन आहे.

