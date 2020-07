विद्यार्थ्यांनो, स्वयंअध्ययन करायचयं पण लक्ष लागत नाही? मग स्वयंअध्ययनाच्या 'या' महत्त्वाच्या टीप्स वाचाच

बारावीमध्ये असणाऱ्या विद्यार्थी मित्रांसाठी स्वयंअध्ययन हा खूप महत्वाचा मुद्दा आहे. या लेखामध्ये स्वयंअध्ययन म्हणजे काय, स्वयंअध्ययन कसे करावे, त्याची सवय कशी अंगीकारावी आणि स्वयंअध्ययन अंगीकारल्यामुळे या बारावीच्या महत्त्वाच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थ्यांना कसा फायदा मिळू शकतो. या सर्व मुद्यांची चर्चा आपण करणार आहोत. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा स्वयंअध्ययन म्हणजे कोणताही विषय हा स्वतः प्रयत्न करून समजावून घेणे व त्यामध्ये प्राविण्य मिळविण्याचा प्रयत्न करणे. या बारावीच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थ्यांना एखादा विषय समजावून घेण्यासाठी शाळेतील शिक्षक व घरातील काही सुशिक्षित व्यक्ती मार्गदर्शन करतीलच. परंतु विद्यार्थ्याने स्वतः एखाद्या विषयांमधील संकल्पना समजून घ्यायचा प्रयत्न केला आणि सरावाने त्या अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्या विषयाचे चांगले आकलन होऊ शकते. यामुळे त्या विषयामध्ये विद्यार्थ्याला अधिक रुची किंवा गोडी निर्माण होऊन विषयाची भीती नाहीशी होते. विद्यार्थी त्या विषयामध्ये चांगले गुण मिळवू शकतो. विशेषतः भौतिकशास्त्र या सारख्या विषयामध्ये उत्तम गुण मिळविण्यासाठी स्वयंअध्ययन पद्धतीचा खूप चांगला उपयोग होतो. तसेच स्वयंअध्ययन करत असताना विद्यार्थी स्वतःच्या शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट फ्लोचार्ट किंवा संकल्पना समजण्यासाठी आकृत्या तयार करू शकतो आणि हे साहित्य त्याला परीक्षेच्या अगोदर उजळणी करताना खूप उपयोगी ठरते. स्वयंअध्ययन कसे करावे

स्वयंअध्ययन करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी स्वयंशिस्त अंगिकारने खूप गरजेचे आहे. बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे वय अठराच्या आसपास असल्यामुळे ते मानसिकदृष्ट्या परिपक्व असतात आणि या वयातच शिस्तबद्ध सवयी जीवनभर अंगवळणी पडतात. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विद्यार्थ्यांचा दिनक्रम चाकोरीबद्ध हवा. म्हणजे सकाळी उठण्यापासून रात्री झोपेपर्यंत सर्व वेळा या ठरलेल्या हव्यात. दिनक्रमामध्ये एक तास योगाभ्यास, ध्यान, प्राणायामसाठी राखून ठेवावा. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची वृती आणि चित्त स्थिर राहील व सतत बसून अभ्यास केल्यामुळे पाठीचे स्नायू दुखणार नाहीत. पूर्ण दिनक्रमाचा विचार करता आपल्या कडे स्वयंअध्ययना साठी किती वेळ शिल्लक राहतो याचा अंदाज घ्यावा. उदाहरणार्थ एका विद्यार्थ्यांकडे क्लासेस, कॉलेज आणि होमवर्क आदी सोडून काही तास स्वयंअध्ययना साठी उपलब्ध असतील, तर त्या विद्यार्थ्याने स्वयंअध्ययना चे नियोजन खालील प्रमाणे करावे . 1) प्रथमता दिवसाप्रमाणे व स्वतःच्या आवडीनिवडी प्रमाणे सेल्फ स्टडी करताना विषय ठरवून लघ्यावेत (हे करत असताना रविवार हा राखीव ठेवावा.) 2) दिवसाप्रमाणे नियोजन झाल्यावर प्रत्येक विषयाचे स्वतंत्र नियोजन करावे. उदाहरणार्थ विद्यार्थाने सोमवारी भौतिकशास्त्र या विषयाचे स्वअध्यन करायचे ठरवले आहे, तर त्या विषयाचे स्वअध्ययन खालील प्रमाणे करावे. भौतिकशास्त्र या विषयाचे कोणते धडे या आठवड्यात करायचे ते ठरवावे. या धड्यांसाठी आवश्यक असेल ते स्टडी मटेरिअल जसे कि नोट्स, पुस्तक जवळ ठेवावे. स्वअध्यन करताना प्रथमतः बोर्डाच्या पुस्तकाचे मनापासून वाचन करून संकल्पना समजावून घायचा प्रयत्न करावा. पुस्तकाचे वाचन करत असताना त्या धड्यांवर आधारित बोर्डाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रश्नांचा संच सोबत ठेवावा. व त्यानुसार महत्वाच्या मुद्याची यादी तयार करून प्रामुख्याने ते मुद्दे समजावून घेण्यावर भर द्यावा. पुस्तकांचे वाचन करत असताना स्वतःच्या भाषेत स्वतःला समजतील अश्या शॉर्ट नोट्स तयार कराव्यात, तसेच शॉर्ट ट्रिक्स, ट्री फिगर, फ्लो चार्ट ई. स्वरूपात नोट्स काढून ठेवावेत ज्या नंतर उजळणीला (रिव्हिजन ) च्या वेळी कमाला येतील. पुस्तकाचे एक दोनवेळा वाचन केल्यानंतर महत्त्वाच्या संकल्पना डोळ्यांसंमोर आणण्याचा प्रयत्न करावा. तुम्ही हे करू शकलात, तर नक्कीच ती संकल्पना तुम्हाला चांगलीच समजलेली आहे. हे झाल्यानंतर त्या धड्यांमधील आकृत्या न बघता कागदावर काढण्याचा सराव करावा. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप सुरुवातीला काही चुका झाल्या तरी मध्येच पुस्तकात न बघता पूर्ण आकृती झाल्यावर आपल्या चुका पाहाव्यात.. यामुळे त्या लक्ष्यात येतील. पुन्हा त्याच आकृतीचा सराव करावा व मागच्या वेळी झालेल्या चुका टाळण्याचा प्रयत्न करावा. जोपर्यंत या आकृत्या पूर्णत: बरोबर काढता येत नाहीत तोपर्यंत सराव सुरु ठेवावा. उदाहरणे (न्यूमेरिकल्स)सोडवत असताना त्या धड्याची सर्व सूत्रे (फॉर्म्युला) एका कागदावर एकत्र लिहून घ्यावीत व सोबत ठेवावीत. न्यूमेरिकल्स सोडवत असताना प्रथम दिलेले प्रॉब्लेम स्टेटमेंट व्यवस्थित लक्षपूर्वक वाचावेत व वाचत असताना दिलेली माहिती (गिव्हन डेटा) कागदावर लिहून घ्यावा. कोणत्या संकल्पनेवर आधारीत प्रश्न आहे ते समजावून घ्यावा आणि शक्य असेल, त्या प्रश्नासाठी प्रॉब्लेम स्टेटमेंट वर आधारित एखादी आकृती काढावी. जी पाहून आपल्याला या न्यूमेरिकलमध्ये काय करायचे आहे हे सहज कळेल. योग्य सूत्र वापरावीत व आकडेमोड करताना घाई करु नये. आकडेमोड झाल्यावर पुन्हा एकदा तपासून पाहावी. (न्यूमेरिकल्स सोडवायचा स्वतंत्र सराव करणे खूप गरजेचे आहे.) काही उत्तरांचा पडताळणी करणे शक्य होते आणि ते अचूक येत असल्याचा आत्मविश्वास निर्माण होतो. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा सिद्धतेचा (डेरिव्हेशन) स्वतंत्र सराव करावा. कारण काही न्यूमेरिकल्सची उत्तरे मिळवताना डेरिव्हेशनच्या काही स्टेप्सचा उपयोग होतो. हे सर्व करत असताना तुम्ही ऑनलाईन पर्यायांचा वापर करू शकता, युट्यूब (ऑनलाईन पर्यायांचा वापर करत असताना सोशल मीडियाचा अनावश्यक वापर टाळावा.) जिथे गरज पडेल, तिथे आपल्या शिक्षकांचे जरूर मार्गदर्शन घ्यावे. स्वयंअध्ययनामुळे मिळणारे फायदे

विषय मुळापासून उत्तम पद्धतीने समजेल. त्यामुळे परीक्षेच्या वेळी अनावश्यक ताण येणार नाही. उजळणी करण्यासाठी ट्रिक्स, नोट्स ई. साहित्य विद्यार्थ्यांचे तयार झालेले असेल त्यामुळे जलद उजळणी करण्यास मदत मिळेल. अवघड विषयांबाबत आत्मविश्वास वाढेल. कोणताही मुद्दा (टॉपिक) ऑप्शनला सोडण्याची वेळ येणार नाही. नियोजनबद्ध अभ्यास केल्यामुळे परीक्षेच्या अगोदर पूर्ण तयारी झालेली असेल ज्यामुळे अनावश्यक ताण येणार नाही. या सगळ्या मुळे गुणांमध्ये वाढ होईल. सर्व विद्यार्थ्यांनी सेल्फ स्टडीचा अंगीकार करण्याचा प्रयत्न करावा व फायदा अनुभवून पाहावा.

