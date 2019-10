पुणेकरांनो, सावधान! आजही वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता

पुणे : पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील काही भागात आजही ढगांच्या गडगडाटासह पाऊस पडेल, असा इशारा हवामान खात्याने शुक्रवारी दिला. शुक्रवारी सकाळी आकाश अंशत: ढगाळ आहे. स्वच्छ सूर्यप्रकाश पडला आहे. त्यामुळे दुपारपर्यंत पावसाची शक्यता नाही. पण हवेत अजूनही ८० टक्क्यांहून जास्त आद्रता आहे. तसेच सूर्यप्रकाशामुळे बाष्पिभवनाचा वेग वाढल्याच ते बाष्पही हवेत जमा होईल. त्यामुळे संध्याकाळी शहर आणि परिसरात ढगांच्या गडगडाटासह पाऊस पडेल असा अंदाज हवामान खात्यातर्फे व्यक्त करण्यात आला. जिल्ह्यातील बारामती, सासवड, इंदापूर, आंबेगाव या भागात गुरूवारी दुपारी वादळीवाऱ्यासह पावसाच्या जोरदार सरी कोसळल्या. शहरात मात्र रात्री आठ वाजल्यानंतर दमदार पावसाला सुरवात झाली. रात्री दहा वाजल्यानंतर सिंहगड रस्ता, कात्रज, कोथरूड, पाषाण आणि औंध भागात रात्री उशिरापर्यंत पावसाच्या संततधार सरी पडत होत्या. त्या वेळी शहराच्या मध्य वस्तीतील पेठांममध्ये आणि पूर्व भागात पावसाचा जोर कमी होता. त्यामुळे पाषाण येथे सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंत ५५ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. शिवाजीनगर येथील वेधशाळेत ६.८ मिलीमीटर तर लोहगाव ८.४ मिलीमीटर पाऊस पडला. पुढील 72 तास पुण्यासह राज्यात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता

''​राज्यात पुढील 72 तास पुण्यासह राज्यातील इतर ठिकाणी विजेच्या कडकडाट आणि वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान विभागान व्यक्त केला आहे. हा पाऊस थोड्या वेळासाठी असेल, मात्र मुसळधार असण्याची शक्यता पुणे वेधशाळेचे अधिकारी अनुपम कश्यप यांनी वर्तवली.

