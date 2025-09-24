भरधाव डंपरच्या धडकेत शिरसगाव चार मेंढ्या ठार
आंधळगाव, ता.२४ : न्हावरे-तांदळी राष्ट्रीय महामार्गावरील शिरसगाव काटा येथे बुधवारी (ता.२४) दुपारी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास भीषण अपघात घडला. न्हावरे बाजूकडून भरधाव वेगाने आलेल्या डंपरने रस्त्यालगत उभ्या असलेल्या मेंढ्यांना जोरदार धडक दिल्याने चार मेंढ्यांचा जागीच मृत्यू झाला.शिरसगाव काटा येथील मेंढपाळ खंडू बापूराव कोळपे यांचे अपघातामुळे अंदाजे सत्तर हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार,शिरसगाव येथील खंडू कोळपे हे नेहमीप्रमाणे जिल्हा प्राथमिक शाळेच्या पाठीमागे मेंढ्या चारत होते. त्यावेळी, न्हावरे बाजूकडून शिरसगाव काट्याकडे येणाऱ्या डंपरने रस्त्यालगत उभ्या असलेल्या मेंढ्यांना जोरदार धडक दिली.यात चार मेंढ्याचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातामुळे डंपर चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि डंपर रस्त्यावरच उलटला. मात्र,रस्त्यावर अन्य कोणतेही वाहन नसल्यामुळे या अपघातात जीवितहानी टळली. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी त्वरित मदतीसाठी धाव घेतली आणि उलटलेल्या डंपरला रस्त्याच्या कडेला हटवून वाहतूक सुरळीत केली. घटनेबाबत, डंपर चालकाने खंडू बापूराव कोळपे यांना नुकसान भरपाई दिल्यामुळे या प्रकरणी पोलिस ठाण्यात कोणतीही तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही.