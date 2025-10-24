‘श्री स्वयंसहायता’तर्फे सभासदांना सोन्याच्या अंगठ्या
मांडवगण फराटा, ता. २४ : बाभुळसर बुद्रुक (ता. शिरूर) येथील श्री स्वयंसहायता बचत गटाच्या वतीने दिवाळीनिमित्त सभासदांना अर्धा तोळा सोन्याच्या अंगठ्या वाटप करण्यात आल्या. दिवाळी लाभांश म्हणून सोन्याचे वाटप करणारा हा तालुक्यातील पहिला बचत गट ठरला असून, या उपक्रमामुळे शेतकरी सभासदांची दिवाळी अधिक उजळली आहे.
शिवाजीराव नागवडे कारखान्याचे अध्यक्ष राजेंद्र नागवडे, संचालक सुभाष शिंदे, श्रीनिवास घाडगे, घोडगंगा कारखान्याचे संचालक दादा पाटील फराटे व कृषीभूषण पुरस्कारप्राप्त शेतकरी रामचंद्र नागवडे यांच्या हस्ते सभासदांना अंगठ्यांचे वितरण करण्यात आले. यावेळी श्रीराम विविध कार्यकारी सोसायटीचे अध्यक्ष किशोर नागवडे, बाभुळसर सोसायटीचे अध्यक्ष संतोष नागवडे, भरत नागवडे, गटाचे अध्यक्ष प्रशांत शितोळे, सचिव ॲड. अमित नागवडे, नरेंद्र नागवडे, ज्ञानदेव शितोळे, रामभाऊ नागवडे, विलास नागवडे, हनुमंत गवळी, दत्तात्रय नागवडे, रामभाऊ गायकवाड, महेश नागवडे, सचिन नागवडे, शरद नागवडे व सर्व सभासद उपस्थित होते. श्री स्वयंसहायता बचत गट २००४ पासून कार्यरत असून २०२० पासून गटाच्या नफ्यातून लाभांश वाटप सुरू झाले.
