तांदळीत शेतकऱ्याच्या गोठ्यात घुसून शेळीचा फडशा
मांडवगण फराटा, ता. २६ : शिरूर तालुक्यातील तांदळी हद्दीतील माळवाडी येथे शनिवारी (ता. २५) रात्री बिबट्याने शेतकरी विष्णू दत्तात्रेय गदादे यांच्या गोठ्यात घुसून शेळीचा फडशा पाडला. या घटनेनंतर परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून ग्रामस्थांनी फटाके वाजवत बिबट्याला हुसकावून लावले.
शेतकरी गदादे यांच्याकडे गाई आणि शेळ्या आहेत. शनिवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास ते जनावरांना कुट्टी टाकून घराकडे परतले. काही वेळाने गोठ्याकडे पुन्हा गेल्यावर एक शेळी निपचित अवस्थेत पडलेली त्यांना दिसली. तिच्या गळ्यावर चावे आणि ओरखडे असल्याचे आढळले. त्याचवेळी शेतात बिबट्या दबा धरून बसल्याचे त्यांना जाणवले. गदादे यांनी तात्काळ फटाके वाजवत मोठा आवाज केला, त्यानंतर बिबट्या शेतात पळून गेला. या घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थ घटनास्थळी दाखल झाले.
सर्पमित्र सुनील कळसकर आणि शरद गदादे यांनी टॉर्चच्या उजेडात पाहणी केली असता बिबट्या शेजारील शेतात पुन्हा दबा धरून बसल्याचे दिसून आले. ग्रामसुरक्षा यंत्रणेच्या माध्यमातून माहिती मिळताच गणेश गदादे, महेंद्र गदादे, संतोष शेलार, लक्ष्मण गदादे, महेश गदादे, प्रमोद गदादे, देविदास गदादे, सचिन कळसकर आणि शंकर कळसकर आदी ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ग्रामस्थांनी वनविभागाला तात्काळ कळवून त्या भागात पिंजरा लावण्याची मागणी केली आहे. सतत वाढणाऱ्या बिबट्याच्या वावरामुळे ग्रामस्थांमध्ये भितीचे वातावरण आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून माळवाडी परिसरात बिबट्याचा वावर सतत जाणवत आहे. रात्रीच्या वेळी जनावरांवर हल्ल्यांच्या घटना वाढल्या आहेत. त्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याकडे वनविभागाने लक्ष द्यावे.
- महेंद्र गदादे, ग्रामस्थ, तांदळी
