सादलगाव येथून दुचाकीची चोरी
आंधळगाव, ता. २ : सादलगाव- गणपतीमाळ (ता. शिरूर) येथून घरासमोर उभी केलेली मोटारसायकल चोरट्याने चोरून नेल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी संतोष विलास वनशिवे (रा. सादलगाव गणपतीमाळ, ता. शिरूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार चोरट्याविरोधात मांडवगण फराटा पोलिस दूरक्षेत्रात गुन्हा दाखल केला आहे. वनशिवे हे येथील गणपतीमाळ भागात वास्तव्यास असून, त्यांनी शुक्रवारी (ता. ३१) रात्री सुमारे ११ वाजता घरासमोर बजाज कंपनीची काळ्या रंगाची डिस्कव्हर मोटारसायकल (क्र. एमएच १२ जेआर ३४७६) उभी केली होती. मात्र, शनिवारी (ता. १) रात्री पहाटे चारच्या दरम्यान चोरट्याने ती मोटारसायकल चोरून नेली.
