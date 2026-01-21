शेतकरी कन्येची कौशल्य विकास अधिकारी पदाला गवसणी
आंधळगाव, ता. २१ : शिरूर तालुक्यातील वडगाव रासाई (ता. शिरूर) येथील शेतकरी कुटुंबातील कन्या प्रियांका शेलार-थोरात हिने महिला व बालविकास अधिकारी पदानंतर आता राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेद्वारे कौशल्य विकास अधिकारी पदावर निवड होऊन यशाची नवी झेप घेतली आहे. ग्रामीण भागात, विशेषतः मराठी माध्यमातून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेत प्रियांकाने मिळवलेल्या या उल्लेखनीय यशाचे वडगाव रासाई गावासह तिचे सासर असलेल्या दौंड तालुक्यातील वाळकी पंचक्रोशीतून कौतुक होत आहे.
वडगाव रासाई येथील शेतकरी कैलास शेलार यांच्या कुटुंबात जन्मलेल्या प्रियांकाचे इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पाटील मळा येथे झाले. पाचवी ते दहावीपर्यंतचे माध्यमिक शिक्षण तिने छत्रपती माध्यमिक विद्यालय, वडगाव रासाई येथे पूर्ण केले. त्यानंतर शारदा पवार कनिष्ठ महाविद्यालय, बारामती येथे उच्च माध्यमिक शिक्षण घेतले. पुढे तिने कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, माळेगाव येथून बी. ई.(आयटी) ही पदवी संपादन केली. २०१४ मध्ये दौंड तालुक्यातील वाळकी येथील संतोष थोरात यांच्याशी विवाह झाल्यानंतर तब्बल सात वर्षे प्रियांकाने गृहिणी म्हणून कुटुंबाची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळली. २०२१मध्ये एमपीएससी परीक्षेविषयी माहिती मिळाल्यानंतर पती संतोष थोरात व सासरे बाळासाहेब थोरात यांच्या पाठिंब्याने तिने अभ्यासाला सुरुवात केली. पहिल्या प्रयत्नात अपयश आले तरी ती खचली नाही.
२०२२ मध्ये दिलेल्या परीक्षेचा निकाल २०२४ मध्ये लागला आणि त्यामध्ये तिची सातारा येथे महिला व बालविकास अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली. त्या ठिकाणी सेवा बजावत असतानाच अधिक मेहनत घेत तिने २०२४ मधील राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा दिली. जिद्द, चिकाटी आणि कठोर परिश्रमाच्या जोरावर तिने या परीक्षेत यश संपादन करत कौशल्य विकास अधिकारी पदाला गवसणी घातली. सामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्म घेऊन अपार कष्टातून मिळवलेल्या या यशाबद्दल वडगाव रासाई ग्रामस्थांनी आनंद व्यक्त केला. शुक्रवारी (ता. १६) गावात ग्रामस्थांच्या वतीने मिरवणूक काढून प्रियांका शेलार-थोरात यांचा सत्कार करण्यात आला.
“माझ्या शिक्षणासाठी आई छाया शेलार, वडील कैलास शेलार, आजोबा भाऊसाहेब शेलार तसेच कुटुंबीयांनी खूप कष्ट घेतले. अधिकारी होण्यात माझे पती संतोष थोरात, सासरे बाळासाहेब थोरात व सासू जनाबाई थोरात यांचा मोलाचा वाटा आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना योग्य वेळी मार्गदर्शन व दिशा मिळाल्यास तेही निश्चितपणे यशस्वी होऊ शकतात.”
-प्रियांका शेलार–थोरात
