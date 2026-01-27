वडगाव रासाईत घरफोडी; सव्वा चार लाखांचा ऐवज लंपास
आंधळगाव, ता. २७ : वडगाव रासाई (ता. शिरूर) येथे प्रजासत्ताक दिनाच्या मध्यरात्री चोरट्यांनी घरफोडी करत सोन्याचे दागिने, रोकड तसेच दुचाकी असा एकूण चार लाख २७ हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केल्याची घटना घडली. या प्रकरणी अप्पासो धुळाजी कोळपे (रा. वडगाव रासाई, ता. शिरूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून चोरट्यांविरुद्ध शिरूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोळपे हे वडगाव (ता. शिरूर) येथे आपल्या कुटुंबासह राहत असून, रविवारी (ता. २५) रात्री साडेदहा वाजता ते जेवण करून झोपले होते. सोमवारी (ता. २६) पहाटे सुमारे अडीचच्या सुमारास शेजारील घरातून आवाज आल्याने कोळपे दांपत्य जागे झाले. घराच्या दरवाजातून पाहिले असता एका व्यक्तीच्या हातात लोखंडी हत्यार असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे दरवाजा न उघडता शेजारी राहणाऱ्या नातेवाइकांना माहिती दिली. दरवाजा उघडताच चोरट्याने घटनास्थळावरून पळ काढला. यानंतर घराची पाहणी केली असता मुलगा मयूर कोळपे यांच्या खोलीचे कुलूप तोडलेले दिसले. कपाटातील सामान अस्ताव्यस्त अवस्थेत आढळून आले. कपाटातून सहा तोळे सोन्याचा गंठण, कानातील वेल, अंगठी तसेच, ३२ हजार रुपयांची रोकड चोरीस गेल्याचे निष्पन्न झाले.
दरम्यान, याच रात्री गावातील नामदेव मारुती यादव यांच्या घरासमोर उभी असलेली होंडा कंपनीची काळ्या रंगाची शाईन दुचाकी (क्र. एमएच १२ एलएल ४६६८) हिचे हँडल लॉक तोडून चोरट्यांनी तीही पळविल्याचे समोर आले आहे. घटनेची माहिती मिळताच मांडवगण फराटा पोलिस चौकीचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. या प्रकरणी शिरूर पोलिस ठाण्यात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक नकाते हे करत आहेत.
